Концерт Артема Пивоварова в Швейцарии вслед за Олегом Скрипкой отменили из-за россиян

Украинский певец Артем Пивоваров сообщил, что его концерт в Цюрихе, Швейцария, пытались отменить россияне.

Исполнитель в своем Instagram рассказал, что его назвали поклонником ультраправой идеологии, ведь он помогает украинским защитникам.Таким образом, россияне пытались показать исполнителя в плохом свете и отменить его выступление.

"В Цюрихе, Швейцария, мы столкнулись с такой ситуацией, когда местные власти вместе с концертной площадкой, где должен был проводиться наш концерт, отменили этот концерт за день до его проведения, назвав меня ультраправым радикалом, ссылаясь на видео- и фотоотчеты, где мы помогаем нашим военным", — возмутился Артем.

По мнению Пивоварова, распространение такой дезинформации – дело рук россиян, которые пытаются не дать украинскому артисту отыграть благотворительный концерт. Впрочем, выступление певца, несмотря на все сложности, состоится. Артем сумел найти другую концертную площадку.

"У нас в стране война, и я, как свидетель постоянных обстрелов своей страны, посвящаю себя популяризации украинской культуры и проведению благотворительных концертов с целью приблизить победу нашей страны. Как можно это назвать поддержкой ультраправой идеологии, когда ты сам противник этого? То есть сейчас каждый, кто защищает нашу страну, от президента до волонтера ультраправый? Указанная причина, скорее всего, является следствием попыток пророссийски настроенных лиц помешать украинскому артисту провести благотворительный концерт", — отметил певец.

Артем Пивоваров / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Напомним, ранее другой украинский артист Олег Скрипка тоже столкнулся с такой ситуацией. Выступление музыканта в Цюрихе было отменено, ведь российская пропаганда распространила ложь, что якобы он сторонник ультранационалистической идеологии.

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