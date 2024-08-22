Концерт "Единого Квартала" ко Дню Независимости: дуэт Билык и Ткача, перевоплощение Боклана и другие сюрпризы

В воскресенье, 25 августа, в 19:00 в эфире "1+1 Украина" состоится премьера концерта "Единого квартира" ко Дню Независимости Украины.

Зрителей ждет новая программа, выступления звездных гостей, патриотические номера и актуальный юмор от актеров Студии "Квартал 95". "Кварталовцы" вместе с самыми популярными исполнителями выйдут на сцену дворца "Украина", чтобы поздравить украинцев с Днем Независимости, наполнить позитивом, поднять настроение всем присутствующим, зарядить боевым духом военных и поблагодарить за то, что мы сейчас можем жить, работать и ходить по нашей украинской земли.

Традиционно среди зрителей концерта были особые гости – защитники и защитницы, бойцы ВМС, военные, которые недавно вернулись из плена, работники ГСЧС, переселенцы, медики, педагоги.

Концерт "Единого Квартала" ко Дню Независимости

"Для нас это особый концерт, потому что впервые с начала полномасштабной войны "Квартал" выступает на сцене дворца "Украина", где раньше проходили все наши концерты. Очень символично, что мы возвращаемся в "Украину" именно на День Независимости, и главный государственный праздник мы будем праздновать на сцене главной концертной площадки Украины. Честно признаюсь, я сам волновался перед выходом. Более двух лет мы с ребятами не выступали перед таким большим зрительным залом. Да и главные наши выступления сейчас перед защитниками – в воинских частях, в госпиталях, на полигонах…", – говорит Евгений Кошевой.

Концерт "Единого Квартала" ко Дню Независимости

На концерте "Единого Квартала" ко Дню Независимости Украины зрителей ждут выступления MONATIK, Ирины Билык, Pianoбоя Дмитрия Шурова, ансамбля танца VIRSKY. Также будут звездные сюрпризы: Ирина Билык споет дуэтом с Юрием Ткачем!

Концерт "Единого Квартала" ко Дню Независимости

И самое главное – будет много актуального юмора от "кварталовцев". Актеры предложат пофантазировать, в каком единственном возможном формате могли бы проходить "мирные переговоры" с РФ. Настя Оруджева и Саша Машлятина покажут миниатюру о неординарных методах воспитания внуков современными бабушками. Не обойдется без неожиданных перевоплощений. Юрий Великий появится в образе Отелло, а Народный артист Украины Станислав Боклан станет Одиссеем.

Концерт "Единого Квартала" ко Дню Независимости

Будут и патриотические номера. Вокалисты "Женского Квартала" исполнят песню-молитву за наших воинов, которые ежедневно борются за нашу независимость и свободу на фронте. А в финале концерта "кварталовцы" выйдут на сцену с песней об Украине, строки которой состоят из цитат выдающихся земляков — Тараса Шевченко, Леси Украинки, Вячеслава Чорновила, Лины Костенко, Василия Симоненко, Павла Тычины, Василия Стуса и других. Хотя многие из этих слов были написаны более столетие назад, но и сейчас они как никогда актуальны.

Концерт ко Дню Независимости Украины, равно как и все остальные концерты "Квартала", имеет благотворительную цель – помочь военным. Часть средств с продажи билетов пойдет на ВСУ – на актуальные нужды защитников и защитниц. В этот раз средства будут направлены на FPV-дроны и РЭБы для 27-й отдельной Печерской бригады НГУ.

Концерт "Единого Квартала" ко Дню Независимости

Смотрите концерт "Единого квартала" ко Дню Независимости Украины — в воскресенье, 25 августа, в 19:00 на телеканале "1+1 Украина".

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