Концерт "Единого Квартала" ко Дню Независимости: дуэт Билык и Ткача, перевоплощение Боклана и другие сюрпризы

Предлагаем узнать, каким будет праздничный концерт.
В воскресенье, 25 августа, в 19:00 в эфире "1+1 Украина" состоится премьера концерта "Единого квартира" ко Дню Независимости Украины.
Зрителей ждет новая программа, выступления звездных гостей, патриотические номера и актуальный юмор от актеров Студии "Квартал 95". "Кварталовцы" вместе с самыми популярными исполнителями выйдут на сцену дворца "Украина", чтобы поздравить украинцев с Днем Независимости, наполнить позитивом, поднять настроение всем присутствующим, зарядить боевым духом военных и поблагодарить за то, что мы сейчас можем жить, работать и ходить по нашей украинской земли.
Традиционно среди зрителей концерта были особые гости – защитники и защитницы, бойцы ВМС, военные, которые недавно вернулись из плена, работники ГСЧС, переселенцы, медики, педагоги.
"Для нас это особый концерт, потому что впервые с начала полномасштабной войны "Квартал" выступает на сцене дворца "Украина", где раньше проходили все наши концерты. Очень символично, что мы возвращаемся в "Украину" именно на День Независимости, и главный государственный праздник мы будем праздновать на сцене главной концертной площадки Украины. Честно признаюсь, я сам волновался перед выходом. Более двух лет мы с ребятами не выступали перед таким большим зрительным залом. Да и главные наши выступления сейчас перед защитниками – в воинских частях, в госпиталях, на полигонах…", – говорит Евгений Кошевой.
На концерте "Единого Квартала" ко Дню Независимости Украины зрителей ждут выступления MONATIK, Ирины Билык, Pianoбоя Дмитрия Шурова, ансамбля танца VIRSKY. Также будут звездные сюрпризы: Ирина Билык споет дуэтом с Юрием Ткачем!
И самое главное – будет много актуального юмора от "кварталовцев". Актеры предложат пофантазировать, в каком единственном возможном формате могли бы проходить "мирные переговоры" с РФ. Настя Оруджева и Саша Машлятина покажут миниатюру о неординарных методах воспитания внуков современными бабушками. Не обойдется без неожиданных перевоплощений. Юрий Великий появится в образе Отелло, а Народный артист Украины Станислав Боклан станет Одиссеем.
Будут и патриотические номера. Вокалисты "Женского Квартала" исполнят песню-молитву за наших воинов, которые ежедневно борются за нашу независимость и свободу на фронте. А в финале концерта "кварталовцы" выйдут на сцену с песней об Украине, строки которой состоят из цитат выдающихся земляков — Тараса Шевченко, Леси Украинки, Вячеслава Чорновила, Лины Костенко, Василия Симоненко, Павла Тычины, Василия Стуса и других. Хотя многие из этих слов были написаны более столетие назад, но и сейчас они как никогда актуальны.
Концерт ко Дню Независимости Украины, равно как и все остальные концерты "Квартала", имеет благотворительную цель – помочь военным. Часть средств с продажи билетов пойдет на ВСУ – на актуальные нужды защитников и защитниц. В этот раз средства будут направлены на FPV-дроны и РЭБы для 27-й отдельной Печерской бригады НГУ.
Смотрите концерт "Единого квартала" ко Дню Независимости Украины — в воскресенье, 25 августа, в 19:00 на телеканале "1+1 Украина".
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