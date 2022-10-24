Концерт группы "ТНМК" во Флоренции отменили: "Нам не дали сыграть"

Вчера, 23 октября, в украинской группы "ТНМК" должен был состояться концерт во Флоренции, однако его отменили.

Как пояснил участник коллектива Фоззи, полиция не разрешила выступать. Отмену концерта "ТНМК" объяснили тем, что рядом проходила акция неофашистов. Чтобы избежать столкновений, украинцам не разрешили играть.

"Флоренция прекрасна. Просто неожиданно прекрасна. Только нам не дали там вчера сыграть — полиция отозвала разрешение на акцию. Что-то типа — рядом акция неофашистов, лучше не обострять. Даже под гитару не разрешили. А у барабанщика из кармана украли телефон. Такого плана гастроли вчера были", — рассказал Фоззи.

В то же время коллектив надеется, что сегодняшний их концерт, запланированный у Римского форума, удастся отыграть.

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