Концерт ко Дню Независимости: кто из известных артистов отказался выступить на мероприятии

Концерт ко Дню Независимости: кто из известных артистов отказался выступить на мероприятии

Некоторые уже вовлечены в других праздничных событиях, а некоторые просто не захотели участвовать в мероприятии.

Режиссер концерта ко Дню Независимости Катя Царик, которая недавно рассказала, почему группа Green Grey убрали с праздничного перформанса, сообщила, что ряд украинских артистов отказалась от участия в концерте ко Дню Независимости Украины, который состоится 24 августа на НСК "Олимпийский".

По ее словам, одни не смогут выступить в Киеве из-за праздничных концертов в других городах. Однако, были и такие коллективы, которые просто отклонили приглашение организаторов мероприятия, пишет "Фокус".

Кто отказался выступать на концерте в "Олимпийском":

Группу "Бумбокс" приглашали на мероприятие, однако артисты, как сообщила Царик, "корректно отказались".

Коллектив "Плач Иеремии", вслед за коллегами, не захотел выступать на благотворительном концерте, о чем режиссер "очень сожалеет".

плач Иеремии / nsc-olimpiyskiy.com.ua

Группа "Друга Ріка" примет участие в другом праздничном мероприятии.

вторая река

"Антитела" также не смогут выступить в "Олимпийском", из-за концерта в другом городе.

антитела / пресс-служба группы "Антитіла"

Группа Onuka "занята" на мероприятиях по случаю Дня Независимости, поэтому она тоже не появится на концерте в Киеве.

Onuka / instagram.com/onukaofficial

Также от благотворительного мероприятия отказалась Katya Chilly. Она не захотела выступать бесплатно.

Katya Chilly / Facebook/Наталия Бритова

Отметим, на концерте ко Дню Независимости также не будет выступать группа Green Grey, их исключили из праздничной программы.

Екатерина Царик прокомментировала такое решение, сказав, что организаторы долго вели переговоры об участии группы Green Grey, но приглашение пришлось отозвать после публикации Муриком видеообращение с критикой языкового закона.

Также читайте Группа Green Grey оригинально отомстил за то, что их убрали из концерта ко Дню Независимости

"Мы очень хотели, чтобы Green Grey выступил, мы вели переговоры и мы создавали для них номер. Но, к сожалению, после выхода в соцсети видеообращение одного из участников, а именно Мурика, по языковому закону... нас это все поставило в определенный шок. Нам показалось это очень некорректным по отношению к этому празднику, поэтому нам пришлось разойтись ", — сообщила режиссер концерта.

Напомним, недавно Екатерина Царик рассказала, как подбирали артистов для участия в праздничном перформансе. Режиссер призналась, что первоочередной задачей было подобрать хиты, а затем составить список исполнителей.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку