Концерт ко Дню Независимости: организаторы показали репетицию масштабного шоу

Репетиции проходят на территории ангара авиазавода Антонова.

24 августа на НСК "Олимпийский" состоится грандиозный концерт ко Дню Независимости страны, говорится в "Сніданку з 1+1".

Это шоу без ведущих и даже пауз — единственный перформанс, аналогов которому еще не было в нашей стране. Для этого события задействовали более сотни людей и почти полсотни самых известных артистов, музыкантов, певцов и групп.

Репетиции масштабного концерта проходят на территории гигантского ангара авиазавода Антонова. По словам режиссера шоу Кати Царик, это единственное место, где организаторы концерта могут разгуляться, так как ширина сцены составляет около 80 метров.

Сцену планируют создать в форме ДНК. Она будет состоять из трех частей, объединенных между собой. На ней выступят известные артисты — София Ротару, Олег Винник, Потап, Оля Полякова, Тина Кароль, MONATIK, "Океан Эльзы". Всего — 34 звезды. В ангаре репетиции продолжаются круглосуточно. Вот певица Дорофеева отрабатывает номер. Светлые джинсы, кеды, топ и красный блайзер — привычный стиль для артистки. А вот песня, которую она подготовила для своего выступления, — наоборот. Каждый куплет композиции, которую исполнит Дорофеева, будет отличаться от предыдущего.

Уникальное шоу на Олимпийском: как звезды и организаторы готовятся к концерту ко Дню независимости

"Я такое никогда не пела, в такой манере. В таком имидже меня еще не видели. Приходите, это будет очень круто. Это будут мурашки от каждого номера, от каждой песни. Потому что я знаю, как другие артисты готовятся. У каждого будут уникальные номера и у меня так же", — отметила Дорофеева.

И хотя артистов в концерте будет много, между номерами со зрителями не будут общаться ведущие. Каждая постановка станет продолжением предыдущей. Кроме этого, во время перформанса будут использовать самые современные технологии.

"Нейроновая сеть — это когда компьютер сам, получая информацию об объекте, полностью его строит, то есть можно построить вас, или меня и оживить", — поделилась Царик.

Организаторы обещают Концерт "Независимость в нашей ДНК" продлится почти три часа. А все собранные с продажи билетов средства пойдут на развитие музея Ивана Марчука. Это украинский художник, входящий в топ-100 выдающихся людей мира. А его картину "Золотая ночь" признали самой дорогой среди украинских художников. Она ушла с молотка за почти 97 тысяч долларов.

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