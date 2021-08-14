Концерт ко Дню Независимости: почему группа "Антитела" отказалась от выступления

Коллектив сыграет в Черновцах.

Клавишник и директор музыкальной группы "Антитела" Сергей Вусык подробно рассказал, почему коллектив не сможет присутствовать на концерте ко Дню Независимости Украины, который состоится 24 августа на НСК "Олимпийский".

Так, Вусык сообщил, что коллектив будет выступать в другом городе. Группу еще почти год назад пригласили сыграть на концерте в Черновцах. Звезды не стали разрывать договоренности, поэтому отказались от выступления в Киеве.

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"Мы пытались найти способ, как совместить два концерта в один день. Даже думали передвигаться на вертолете. Но, к сожалению, по времени это невозможно совместить", — сообщил директор группы каналу Live.

Вместе с тем Сергей Вусык заверил, что дело не в гонораре, который они получат за выступление в Черновцах. Деньги не повлияли бы на их появление на НСК "Олимпийский".

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Напомним, на концерте ко Дню Независимости Украины не будет не только группы "Антитела". Так, на праздничном перформансе не смогут выступить "Бумбокс", "Плач Иеремии", "Друга Река", Onuka и Katya Chilly.

Отметим, 24 августа на НСК "Олимпийском" также не будет группы Green Grey, их исключили из праздничной программы. Организаторы долго вели переговоры об участии коллектива, но приглашение пришлось отозвать после публикации Муриком видеообращение с критикой языкового закона.

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