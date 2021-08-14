Концерт ко Дню Независимости: расстроенная Бужинская сообщила, что ее песни не включили в программу

Концерт ко Дню Независимости: расстроенная Бужинская сообщила, что ее песни не включили в программу

Звезда 24 августа поедет выступать в другие города Украины.

Украинская певица Екатерина Бужинская, которая недавно отпраздновала 42-летие, рассказала, почему не будет выступать на концерте ко Дню Независимости Украины, который состоится 24 августа на НСК "Олимпийский".

Екатерина сообщила, что ее не вписали в праздничную программу. Звезда также отметила, что не понимает, почему так произошло, ведь песни артистки уже много лет знают практически все украинцы.

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"Песни "Як у нас на Україні", "Україна-вишиванка", "Діти за мир у всьому світі"- их же поют в течение 10-15-20 лет! Куда бы я бы не приехала, их поют все местные коллективы художественной самодеятельности, их знают все ", — прокомментировала исполнительница, пишет kp.ua.

Также Бужинская сообщила, что три месяца назад писала режиссеру концерта ко Дню Независимости Екатерине Царик, чтобы та внесла в праздничную программу песню "Україна – це ми". Но Катя ответила, что программа уже сформирована. Поэтому Бужинская 24 августа поедет выступать с сольным концертом в другие города Украины.

Отметим, на концерте ко Дню Независимости Украины не будет не только Екатерины Бужинской. Так, на праздничном перформансе не смогут выступить "Бумбокс", "Антитела", "Плач Иеремии", "Друга Река", Onuka и Katya Chilly.

Отметим, 24 августа на НСК "Олимпийском" также не будет группы Green Grey, их исключили из праздничной программы. Организаторы долго вели переговоры об участии коллектива, но приглашение пришлось отозвать после публикации Муриком видеообращение с критикой языкового закона.

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