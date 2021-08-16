Концерт ко Дню Независимости: режиссер раскрыла, как будет выглядеть сцена

Музыкальный праздник пройдет на крупнейшей в истории Украины технологической сцене.

Режиссер концерта ко Дню Независимости Катя Царик рассказала, как будут украшать сцену для праздничного перформанса, который состоится 24 августа на НСК "Олимпийский".

Катя сообщила, что музыкальное действо будет разворачиваться на крупнейшей в истории Украины технологической сцене и объединит в себе современное искусство, любимые песни, хореографический перфоманс и инновационные технологии.

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"Мы хотим показать, что кроме талантливых артистов, у нас еще есть невероятные профессионалы в каждой сфере, которые делают свое дело на высоком уровне. А это уровень мирового стандарта! Поэтому мы также будем удивлять сценой, ее конструкцией, освещением и графикой", — отметила режиссер.

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Музыкальное шоу будет разворачиваться на технологической сцене, которая состоит из трех частей, которые символизируют три десятилетия, и имитирует молекулу ДНК. Пространство между сценами с помощью специальных световых и графических 3D эффектов смоделирует звена ДНК.

"Независимость у нас в крови. С этого вышел слоган — Независимость в нашей ДНК. Поэтому сцена, на которой будет разворачиваться музыкальное действо, несет в себе определенный смысл", — сообщила Царик.

Напомним, недавно Катя Царик рассказывала, как подбирали артистов для участия в шоу. Царик призналась, что первоочередной задачей было подобрать хиты, а затем составить список исполнителей.

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