Концерт ко Дню Независимости: режиссер рассказала, как "оживили" Кузьму Скрябина и кто его сыграл

Концерт ко Дню Независимости: режиссер рассказала, как "оживили" Кузьму Скрябина и кто его сыграл

Для этого организаторы должны были найти актера, который передаст мимику артиста.

Режиссер грандиозного концерта ко Дню Независимости Катя Царик прокомментировала самый впечатляющий номер на шоу.

Речь идет о выступлении группы "Скрябин", вместе с которой перед зрителями появился и погибший фронтмен коллектива Андрей Кузьменко. Как поделилась Царик, ей не хотелось выстраивать номер на каких-то воспоминаниях, архивных записях или появлении фотографий на экранах, пишет "КП" в Украине".

Поэтому организаторы концерта обратились в студию Postmodern, которая специализируется на технологии, которая воспроизводит любой объект или человека с помощью так называемой нейронной сети.

"Конкретно этим номером руководил Евгений Санников. Я попросила его воспроизвести образ Кузьмы, который будет петь. Для этого нам нужно было найти актера, очень похожего на Кузьму, который сможет правильно передать его мимику. Это очень важно, поскольку нейронная сеть формирует лицо, а мимикой управляет актер. Эту роль исполнил молодой актер Иван Блиндар, сыгравший Кузьму в фильме "Я, "Побєда" і Берлін", снятом по одноименной повести самого Андрея Кузьменко", — рассказала Царик.

Иван Блиндара сыграл Кузьму "Скрябина" / instagram.com/ivanblindar

Напомним, что концерт ко Дню Независимости действительно поразил своими масштабами. Он длился более трех часов, в нем приняло участие более 30 артистов.

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