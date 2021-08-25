Концерт ко Дню Независимости: выступление "живого" Кузьмы довело людей до слез

Артиста "оживили" с помощью современных технологий.

24 августа состоялся праздничный концерт ко Дню Независимости Украины, на котором выступило много известных украинских артистов.

Они исполняли песни, ставшие лучшими за 30 лет независимости страны.

Однако, организаторы решили почтить память и легендарного Андрея Кузьменко. Они включили его композицию "Люди як кораблі" в праздничную программу. Песню исполняла группа "Скрябин".

Вместе с коллективом "спел" и покойный Кузьма Скрябин, изображение которого транслировалось на экране.

Организаторы "оживили" артиста с помощью современных технологий. Даже губы Андрея Кузьменко реалистично говорили слова песни.

"Одних артистов при жизни не понимают, других — забывают сразу после смерти. Но есть такие уникальные люди, как Кузьма. Он был модным, любимым, популярным — это не проходит до сих пор. Напротив, во всех амплуа — поэта, телеведущего, музыканта — нам Кузьмы не хватает. С помощью технологий возвращаем его ", — сказал ведущий шоу.

Поклонников творчества Андрея Кузьменко ошарашил такой перформанс. Ведь многие считают именно его настоящим патриотом и символом независимой Украины. Некоторые делились, что даже плакали во время его выступления. В частности, они рассказывали следующее:

До слез! Настоящий патриот своей страны! Любим тебя!

Он больше всего ассоциируется с независимой Украиной — настоящий сын своей страны!

Всегда в моем сердце Кузьма - истинный сын Украины! Светлая память!

Очень трогательно! Вечно живой! Мы тебя помним!

Однако, не всем понравилось то, что Кузьму "оживили". Ведь некоторые считали, что самому Андрею такое бы не понравилось. Они утверждали, что достаточно было бы транслировать только его фото.

Напомним, лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015. Артист попал в ДТП в Днепропетровской области.

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