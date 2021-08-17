Концерт ко Дню Независимости: Зиброва не включили в шоу, потому что "он себе на уме"

Концерт ко Дню Независимости: Зиброва не включили в шоу, потому что "он себе на уме"

Народный артист рассказал, почему его не позвали на концерт на стадионе "Олимпийский".

Народный артист Украины Павел Зибров заявил, что его не пригласили петь на концерте ко Дню Независимости на стадионе "Олимпийский".

Певец сильно обиделся и даже назвал причину. По его словам, все из-за прошлогоднегоконцерта на Софиевской площади, где он поссорился с продюсером и режиссером Сергеем Перманом. Об этом Зибров рассказал на пресс конференции на фестивале BezViz Festival 2021, передает "КП".

"За две недели до концерта мне позвонили и пригласили. Ой, слава Богу, нормально, не забыли. Балом то сейчас правит молодежь. И предложили мне песню ONUKA - "Місто". Мне говорят: "Вот Потап же будет петь ваш "Хрещатик". Я говорю: "Сравнили! "Хрещатик", который уже 30 лет знают во всем мире... Дайте мне что-то, что люди знают и смогут подпевать!". На что мне Сергей говорит: "Вы не понимаете. Это такая задумка, чтобы вы стали молодежным, модным", — вспомнил певец.

Зибров отметил, что ничего не имеет против ONUKA. Впрочем, тогда заявил, что это не хитовая песня, которую он должен спеть перед миллионами зрителей. В результате, артист исполнил "Ха-ра-шо" Верки Сердючки и кусочек "Нино" Олега Винника.

В этом году исполнителя и вовсе не пригласили на концерты по случаю 30-летия независимости Украины.

"Спрашиваю: "Сергей, ты не знаешь, кто делает День Независимости на Майдане и в "Олимпийском"? Я хотел бы принять участие". Он говорит: "Знаю, я генеральный продюсер. Но вот мы с режиссером концерта, Катей Царик, подумали и вас не включили. Вы с характером, вы себе на уме, не слушаете режиссерской задумки. Так что извините, не обижайтесь, мы вас не приглашаем", — поделился Павел.

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По словам звезды, он также должен был петь в проекте, где будут чествовать известного композитора Юрия Рыбчинского – кума Зиброва и автора его многих песен. Впрочем, песню Павла "Хрещатик" дали исполнить Сергею Бабкину. Зибров рассказал, что позвонил Бабкину с просьбой отказаться от выступления.

"Сергей, здесь этический вопрос, я тебя очень прошу — откажись! Попроси, чтобы дали тебе другую песню, Юрий Рыбчинский написал много классных". — "А вы?" — "А меня, народного артиста, мой "Хрещатик" петь в Киеве не позвали", — отметил исполнитель.

Напомним, на концерте ко Дню Независимости, кроме Павла Зиброва не будет немало популярных артистов. Некоторые уже вовлечены в других праздничных событиях, а некоторые просто не захотели участвовать в мероприятии.

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