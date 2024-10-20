Концерт KOLA в Киеве: кто из звездных гостей оторвался на шоу певицы и что ей подарили

Именинницу поздравили как украинские знаменитости, так и ее команда и зрители.

Украинская певица Анастасия Прудиус, более известная как KOLA, отгремела свой первый масштабный концерт во Дворце спорта в Киеве.

Шоу было посвящено дню рождения артистки, которое она отмечает 19 октября. На оригинальное празднование пришли не только тысячи фанатов, но и многие звезды из шоубиза.

В частности, на сцене KOLA поражала своими хитами и зажигательными номерами в дуэтах с Артемом Пивоваровым, YAKTAK, Михаилом Крупиным, alyona alyona, Parfeniuk и другие. К слову, реперка alyona alyona прямо на сцене подарила певице хлеб, как символ простого, но важного подарка, а остальные исполнители – цветы.

Концерт KOLA в Киеве / Фото: instagram.com/kola__official

Кроме того, во время исполнения песен KOLA спускалась в зрительный зал и обнималась с фанами и звездными друзьями. Так, на концерт певицу пришли поддержать Дмитрий Монатик с беременной женой Ириной, Маша Ефросинина с подругой Олей Поляковой и детьми, Джамала, Jerry Heil, Владимир Завадюк, Анатолий Анатолич с семьей, Кристина Решетник с сыном и многие другие.

Концерт KOLA в Киеве / Фото: instagram.com/kola__official

В Сети знаменитости уже поделились эмоциями от феерического шоу и показали, как подпевали и танцевали весь вечер. К тому же поздравили именинницу и пожелали не останавливаться и достигать еще больших высот. Тем временем блогерша Даша Квиткова решилась публично поздравить Настю с 32-летия прямо из зала Дворца спорта. А Джамала спела фрагмент песни, когда KOLA подошла к ней.

В конце концерта Настю ждал трогательный сюрприз от команды, которая неожиданно вышла на сцену с большим тортом под громкие овации и традиционную песню "З днем народження", которую исполняли поклонники с фонариками в руках.

Концерт KOLA в Киеве / Фото: instagram.com/kola__official

Концерт KOLA в Киеве / Фото: instagram.com/kola__official

Концерт KOLA в Киеве / Фото: instagram.com/kola__official

А уже за кулисами артистка встретилась с маленьким поклонником Глебом – сыном украинской актрисы Анны Саливанчук. Мальчик на день рождения его любимой певицы подарил ей собственноручно нарисованный портрет.

Концерт KOLA в Киеве / Фото: instagram.com/kola__official

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