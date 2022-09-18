Концерт Леди Гаги в Майами отменили из-за тропического шторма: певица со слезами обратилась к фанам

Поп-дива Леди Гага должна была зажигать со своими фанами на стадионе Hard Rock в Майами в субботу вечером, однако шоу звезды пришлось срочно остановить. Причиной стал сильный тропический шторм, принесший во Флориду дождь и грозу.

После отмены выступления певица со слезами на глазах обратилась к поклонникам в Instagram и извинилась за то, что им не удалось насладиться концертом.

"Извините, что я не смогла продолжить шоу, потому что это было очень опасно, молния была непредсказуема и меняла направление каждый миг. Слушайте, некоторые из вас годами называли меня "матерью-монстром", но в глубине души я знала, что так будет лучше для вашей безопасности. Спасибо, что верили в меня. Это был самый большой тур в моей жизни, и я буду лелеять этот момент вечно — мне понадобилось много времени, чтобы исцелиться, но я исцелилась", — обратилась к фанатам Леди Гага.

Певица призналась, что мечтала спеть во время концерта под дождем свой хит Rain on me, но выбрала безопасность. В эмоциональном обращении звезда также показала букет красных роз, подаренный ей поклонниками и сообщила, что это очень важно для нее.

"Люблю вас. Спасибо за цветы, аплодисменты и за понимание. Жизнь имеет значение", — добавила Леди Гага.

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