Концерт предательницы Ани Лорак в Турции отменили по требованию украинцев: "Пусть уезжает прочь"

Концерт певицы-молчуньи Ани Лорак в Турции отменили благодаря просьбам украинцев.

Пока на родине горе-артистки идет война, она умалчивает преступления кремля и ездит по миру с концертами. На днях запроданка решила выступить в Турции, однако украинцы выступили против приезда артистки.

Как сообщил консул Украины в Анталии Александр Воронин, вместе с представителями посольства Украины они обратились к организаторам концерта с требованиями об отмене выступления предательницы.

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Совет директоров холдинга Kilit Hospatality Group, к которому принадлежит концертная площадка, поддержал предложение украинской общины.

"Скоординировав совместные усилия Посольства Украины в Турецкой Республике, нашего Консульства Украины в Анталии и украинской общины, удалось добиться отмены проведения концерта Ани Лорак (Каролины Куек) в концертном зале The Cosmos Theatre. Это решение принял совет директоров холдинга Kilit Hospal после всестороннего изучения ситуации с концертом Ани Лорак, роли личности "артистки" в войне РФ против Украины и возможных репутационных последствий проведения такого концерта с учетом общественного резонанса со стороны украинского сообщества. Продажа билетов остановлена, тем, кто их уже приобрел, будут возвращены средства", — сообщил Воронин.

Концерт Ани Лорак в Турции отменили

Украинцы положительно отреагировали на такие новости и посоветовали и другим странам отказаться от выступлений запроданки: "Все правильно, пусть уезжает прочь", "Спасибо, предатели нам не нужны", "Так ей и надо", "Продажая коза, а не певица", "Пусть только в рашке и поет".

Напомним, что с начала полномасштабной войны в Украине Ани Лорак, родом из Черновцов, осталась зарабатывать кровавые рубли в РФ и молчит о том, что происходит на ее родине. Предатель продолжает платить налоги стране-агрессорке и даже участвует в пропагандистских акциях — не так давно Лорак опозорилась очередным циничным поступком в поддержку РФ.

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