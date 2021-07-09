Концерт Валерия Меладзе в Киеве состоялся под усиленной охраной: от кого защищали российского певца

Концерт Валерия Меладзе в Киеве состоялся под усиленной охраной: от кого защищали российского певца

Меладзе долгое время жил в Украине, но восьмой год подряд избегает комментариев относительно войны на Донбассе и аннексии Крыма.

На четвертый день музыкального фестиваля Atlas Weekend в Киеве выступил самый противоречивый его участник Валерий Меладзе. Перед его приездом несколько общественных организаций подавали петиции с просьбой запретить его концерт. Зато организаторы фестиваля усилили охрану, чтобы оберегать российского артиста. Об этом говорится 9 июля сюжете ТСН.19: 30.

Валерию Меладзе никогда не запрещали въезд в Украину из-за его политической позиции, поскольку он ее никогда четко не высказывал. Чей Крым — ни определился. Российскую агрессию и войну на Донбассе называл надуманным процессом.

Общественные организации, которые протестовали против приезда Меладзе упрекали также артиста в его дружбе с белорусским диктатором Лукашенко. Впрочем, организаторы фестиваля не видят проблем с участием российского певца, считая, что Украина ему не чужда.

Во время выступления Валерия Меладзе веселились, кажется, все, кроме охраны, которой было в несколько раз больше, чем на концертах других артистов. Секьюрити проявляли чрезмерную активность, в частности, пытаясь вывести парня, завернутого в красно-черный флаг Украинской повстанческой армии.

Молодой человек, назвавшийся Егором, говорит, что таким образом он проявляет свой мирный протест против выступления Меладзе. Отмечает, что надеялся, что таких недовольных, как он, будет больше. "Вышел одиночный пикет, как в Москве", — грустно шутит он.

Между тем поклонники творчества Меладзе подпевали российскому исполнителю.

Новости Украины: охрана для Меладзе на Atlas Weekend - от кого и почему защищали артиста

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