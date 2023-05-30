Концерты путинистки Ольги Бузовой в Израиле отменяют за поддержку войны в Украине

Половина выступлений скандальной артисты не состоится.
Концерты путинистки Ольги Бузовой, которая поддерживает войну в Украине и убийства украинцев, отменили в Израиле.
Отмены выступлений скандальной артистки добились украинские активисты, которые проживают в Израиле. В частности, в начале июня путинистка Бузова запланировала концерты в четырех израильских городах – Тель-Авиве, Хайфе и Беэр-Шеве. Однако два выступления скандальной артистки уже отменили.
Продаются билеты только на концерты путинистки в Тель-Авиве, которые должны состояться 6 и 7 июня. Однако вполне возможно, что планируемые выступления артистки, поддерживающей войну, тоже отменят.
Напомним, Ольга Бузова активно поддерживает политику кремлевского диктатора Путина. Скандальная исполнительница не раз приезжала на оккупированные Россией украинские земли, в частности, на Донбасс и в аннексированный Крым. Еще в 2017 году исполнительница попала в базу сайта "Миротворец".
Когда в Украине началась полномасштабная война, путинистка поддержала убийства украинцев. В октябре 2022 года СНБО ввел санкции против Бузовой.
Недавно же путинистку за границей встретили украинцы. Они напомнили певице, какие ужасы совершают против мирного населения российские оккупанты и пристыдили ее за поддержку войны. В то же время Бузова смогла лишь трусливо убежать от украинцев.
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