Концерты путинистки Ольги Бузовой в Израиле отменяют за поддержку войны в Украине

Концерты путинистки Ольги Бузовой, которая поддерживает войну в Украине и убийства украинцев, отменили в Израиле.

Отмены выступлений скандальной артистки добились украинские активисты, которые проживают в Израиле. В частности, в начале июня путинистка Бузова запланировала концерты в четырех израильских городах – Тель-Авиве, Хайфе и Беэр-Шеве. Однако два выступления скандальной артистки уже отменили.

Продаются билеты только на концерты путинистки в Тель-Авиве, которые должны состояться 6 и 7 июня. Однако вполне возможно, что планируемые выступления артистки, поддерживающей войну, тоже отменят.

Афиша концертов Ольги Бузовой

Напомним, Ольга Бузова активно поддерживает политику кремлевского диктатора Путина. Скандальная исполнительница не раз приезжала на оккупированные Россией украинские земли, в частности, на Донбасс и в аннексированный Крым. Еще в 2017 году исполнительница попала в базу сайта "Миротворец".

Когда в Украине началась полномасштабная война, путинистка поддержала убийства украинцев. В октябре 2022 года СНБО ввел санкции против Бузовой.

Недавно же путинистку за границей встретили украинцы. Они напомнили певице, какие ужасы совершают против мирного населения российские оккупанты и пристыдили ее за поддержку войны. В то же время Бузова смогла лишь трусливо убежать от украинцев.

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