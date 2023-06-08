Кончита Вурст ошеломила кардинальным изменением образа и посветила стальным прессом

Победительница "Евровидения-2014" Кончита Вурст, австрийский певец и дрэг-квин Томас Нойвирт, ошеломила кардинальным изменением образа.

В своем Instagram исполнительница опубликовала новые кадры, на которых она предстала с новым имиджем. На фото Кончиту просто не узнать. Артистка поэкспериментировала с волосами. Вурст накрутила короткие кудри.

Кончита Вурст / Фото: instagram.com/conchitawurst

Также артистка предстала на снимках в необычном для себя образе. Кончита позировала для фото в рубашке и джинсах свободного кроя.

Кончита Вурст / Фото: instagram.com/conchitawurst

Кроме того, Вурст посветила своим стальным прессом. Артистка опубликовала снимок, на котором задрала футболку и показала кубики на животе.

Кончита Вурст / Фото: instagram.com/conchitawurst

Отметим, Кончита Вурс прославилась на весь мир благодаря международному песенному конкурсу "Евровидение-2014", где она победила с песней Rise Like a Phoenix. Артистка запомнилась своей эпатажностью. В частности, Кончита на сцене объединила женственный образ с густой бородой на лице.

Напомним, ранее актриса Анджелина Джоли кардинально сменила прическу. Знаменитость перекрасила волосы. Однако не все положительно оценили такие изменения во внешности Джоли.

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