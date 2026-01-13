Кончита Вурст отреклась от "Евровидения" и объяснила свою позицию

Кончита Вурст / © Associated Press

Победительница "Евровидения-2014" Кончита Вурст (австрийский певец и драг-квин Томас Нойвирт) отреклась от международного песенного конкурса.

Об этом артистка объявила в Instagram. Кончита Вурст опубликовала пост, в котором отметила, что действительно благодарна музыкальному конкурсу, ведь он непосредственно повлиял на ее жизнь. Однако исполнительница решила больше не связывать себя с "Евровидением". Певица говорит, что пришло время сосредоточиться на других проектах и вкладывать силы в их развитие.

"Отныне я отхожу от контекста "Евровидения", я двигаюсь к тому, чтобы больше сосредоточиться на других профессиональных проектах и позволить новым вещам развиваться", - говорит певица.

Заявление Кончиты Вурст о "Евровидении" / © instagram.com/conchitawurst

Кончита Вурст также добавила, что хоть "Евровидение" - это значительная часть жизни, однако больше еврофанаты не увидят ее на сцене конкурса или на мероприятиях, которые непосредственно с ним связаны. Артистка назвала это решение "личным", подробности которого она не будет раскрывать.

"Моя связь с "Евровидением" остается как часть моей истории, а не как место для моих следующих шагов. Мое решение личное, и я не буду его больше комментировать", - подытожила певица.

Отметим, Кончита Вурст участвовала в "Евровидении-2014". Артистка выступала с песней Rise Like A Phoenix, получила от зрителей и судей 290 баллов и завоевала первое место.

Напомним, сейчас в Украине готовятся к "Евровидению-2026". Недавно стали известны имена всех десяти финалистов нацотбора. Кто именно будет представлять Украину на песенном конкурсе - станет известно 7 февраля.