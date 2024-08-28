Кончита Вурст показалась без сценического образа и ошеломила, как выглядит в повседневной жизни

Артиста стала все чаще в фотоблоге поставить без эпатажного образа.

Победительница "Евровидения-2014" Кончита Вурст, австрийский певец и драг-квин Томас Нойвирт, показала, как выглядит в повседневной жизни.

Как правило, артистка крайне редко предстает перед поклонниками без сценического образа. Кончита предпочитает роскошные платья, длинные волосы, каблуки и яркий макияж. Образ исполнительница дополняет фирменной бородой.

Кончита Вурст / Фото: instagram.com/conchitawurst

Но в последнее время артистка стала все чаще показываться в фотоблоге без сценического образа. В частности, певица демонстрирует, как выглядит в повседневной жизни. У Томаса Нойвирта, который выступает в образе Кончиты Вурст, коротенькие волосы, аккуратная борода. Кроме того, он физически подготовлен и имеет накачанную фигуру, которую не стесняется демонстрировать. На этот раз Нойвирт показался в душе, где сделал фото в зеркале, и хвастался своим стальным прессом.

Кончита Вурст / Фото: instagram.com/conchitawurst

Отметим, популярность Кончите Вурст принес песенный конкурс "Евровидение-2014", где она завоевала первое место с песней Rise Like a Phoenix. Певица тогда просто ошеломила своей эпатажностью, соединив нежный женский образ с грубым мужским.

Напомним, тем временем украинский шоумен Алексей Дурнев показывал, как выглядел в молодости. Артист опубликовал фото со своих студенческих времен.

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