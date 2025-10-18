ТСН в социальных сетях

Кондратюк эмоционально отреагировал на дерзкое заявление Поляковой об изменениях правил нацотбора на "Евровидение"

Продюсер прокомментировал спор вокруг участия Поляковой в нацотборе.

Вера Хмельницкая
Игорь Кондратюк и Оля Полякова

Игорь Кондратюк и Оля Полякова

Украинский продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал громкое заявление певицы Оли Поляковой, которая требует изменить правила нацотбора на "Евровидение-2026".

Напомним, артистка не согласна с пунктом, который запрещает участие исполнителям, выступавшим в России после 2014 года, и даже заявила, что готова обращаться в суд, чтобы добиться права принять участие в конкурсе.

Игорь Кондратюк отметил, что во время войны менять правила — нецелесообразно. В то же время знаменитость подчеркнул, что следует соблюдать равенство для всех участников.

"Я не знаю, что делали украинские артисты после 2014 года, но по состоянию на сегодня, когда идет война, я бы правил не менял. Единственное, чего надо придерживаться — это равенства для всех участников", — отметил продюсер в комментарии для BLIK.ua.

Оля Полякова и Игорь Кондратюк

Оля Полякова и Игорь Кондратюк

Вместе с тем Кондратюк признал, что Полякова — одна из самых ярких украинских артисток, и не видит причин, почему она не могла бы участвовать в отборе, если не нарушает требования: "Почему я должен сомневаться в ее желании участвовать в нацотборе? Она не менее талантлива, чем другие. Наоборот — ярче многих конкурсантов, которых я видел в последние годы".

В то же время продюсер воздержался от прогнозов относительно возможных шансов певицы на победу: "Не слышал песню, которую она хочет представить. А песня — главное".

Напомним, недавно украинская певица Dakooka после выступлений в РФ заявила, что подала заявку на участие в нацотборе "Евровидения-2026" — и этим вызвала настоящий шквал эмоций в Сети. Пользователи разделились на два лагеря, а вокруг ее прошлого снова вспыхнул громкий скандал.

