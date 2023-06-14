Кондратюк о дальнейшей судьбе Оксаны Марченко в Украине: "Умножила себя на ноль"

Продюсер Игорь Кондратюк рассказал, когда перестал общаться с беглой ведущей, женой Виктора Медведчука Оксаной Марченко.

Как известно, продюсер и скандальная ведущая некоторое время находились в одном развлекательном шоу. По словам Кондратюка, их теплые отношения дали трещину в 2014-м, когда Игорь написал пост о Донбассе:

"Написал резкий пост о Донбассе. Оксана захотела со мной поговорить на эту тему. И тут мы выяснили, что Оксана говорит о неком "народе Донбасса". О том, что это в Крыму было такое волеизъявление. Я ей сказал, что это бред! Это украинская территория! После этого наши теплые отношения сошли на нет", – прокомментировал Кондратюк в интервью "Украинской правде".

Оксана Марченко / Фото: УНИАН

Кондратюк добавил, что Марченко "стала такой же запроданкой, как и ее муж Виктор Медведчук". В то же время продюсер отметил, что другого от Оксаны он и не ожидал:

"Когда ты замужем за Медведчуком, то у тебя есть очень мало возможностей не стать предательницей. Мне кажется, что сторона Оксаны Марченко это, в результате, сторона богатой женщины и это, пожалуй, все оправдывает", – сказал Кондратюк.

Продюсер также рассказал, какой может быть дальнейшая судьба Марченко в Украине:

"Дальнейшая судьба – предательница до конца своей жизни. Позорная предательница. Женщина, которая была очень известной в Украине и имела колоссальное количество поклонников, просто взяла умножила себя на ноль в этом смысле. Зато у нее есть деньги. Обладает нефтяными месторождениями. И, пожалуй, считает, что это круто", – сказал Кондратюк.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк прокомментировал, почему скандальные певицы-изменницы Ани Лорак и Таисия Повалий молчат о войне в Украине.

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