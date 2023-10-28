Кондратюк о том, сколько ему уже заплатил Козловский и откуда у него такие долги: "Люди ведутся на лживый понос"

Украинский продюсер Игорь Кондратюк и его экс-подопечный, певец Виталий Козловский продолжают публично выяснять конфликт, который длится уже 10 лет.

Продюсер неоднократно отмечал, что все давно решено судами и по закону Козловский должен выплатить ему долг за нарушение авторского права. Как признался Кондратюк, экс-подопечный ему уже заплатил около 500 тысяч, впрочем, эта сумма ничто по сравнению с тем, сколько исполнитель должен бывшему продюсеру. Также Игорь объяснил, откуда у Козловского такие огромные долги перед ним:

Игорь Кондратюк, Виталий Козловский

"Уже выплатил где-то 500 тысяч, еще должен где-то 1,5 – 1,7 млн. Он же тупо дерзко накручивал иски! Вот потому и такие суммы. Да, не платил как следует – отсюда и такие долги. В 2019 и 2020 ничего не платил. А еще давал интервью о каких-то 100-тысячных гонорарах на концертах в прошлом году. Из которых должен был отчислять мне, а – не отчислял. То есть, где-то точно соврал! Блин, а люди ведутся на словесный лживый понос Козловского, капец", - отметил Кондратюк.

Игорь Кондратюк / Фото: facebook.com/vitaliy.kozlovskiy

Игорь Кондратюк / Фото: facebook.com/vitaliy.kozlovskiy

Напомним, что ранее Игорь Кондратюк отметил, что не может остановить процесс взыскания долга с Виталия Козловского и объяснил почему. Также продюсер посчитал, что ему нужно прожить 53 года, чтобы Козловский ему заплатил все, что он должен своему экс-продюсеру.

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