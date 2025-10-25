Кондратюк оценил шансы Поляковой попасть на нацотбор на "Евровидение" после ее громких заявлений о суде

Оля Полякова, Игорь Кондратюк

Известный продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк прокомментировал ситуацию вокруг желания Оли Поляковой представить Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2026».

По мнению Кондратюка, в этом году артистка не сможет попасть в список конкурсантов нацотбора. Он считает, что организатор конкурса «Суспільне» свои правила оставит неизменными, ведь они были приняты еще до того, как артистка заявила о своем участии с просьбой пересмотреть один пункт. А именно говорится о запрете участия исполнителям, которые ездили в РФ после 2014 года.

«Насколько я понял, правила для этого Нацотбора утвердили еще раньше, чем Оля решила подать заявку. Она яркая артистка, но это не значит, что правила надо переписывать», — отметил продюсер в комментарии для «Киев 24».

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Кондратюк убежден, что Суспільне не поддастся давлению, даже несмотря на общественный резонанс вокруг участия певицы. Но не исключает, что изменения в правилах могут произойти, но уже в следующих годах. Тем не менее, сам продюсер сейчас поддерживает решение о недопуске артистов, которые выступали в стране-агрессоре после российского вторжения на территорию Украины.

«Я думаю, что вряд ли Суспільне будет менять условия. Возможно, в 2027 году они пересмотрят правила, но я бы этого не делал», — отметил шоумен.

Напомним, ранее Оля Полякова официально подтвердила, что подала заявку на участие в Нацотборе на «Евровидение-2026». Однако согласно действующим правилам она не может участвовать, поскольку после 2014 года выступала в России. Несмотря на это, звезда не сдается — она обратилась к Суспільному с просьбой пересмотреть правила, ведь якобы они нарушают Конституцию Украины о равных правах. Более того, ее продюсер Михаил Ясинский уже обратился к EBU с громким заявлением.