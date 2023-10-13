Кондратюк ответил, почему забирает у Козловского военную зарплату: "Лжец, отдай позорный долг"

Украинский продюсер Игорь Кондратюк некоторое время молчал и не комментировал разгоревшийся скандал вокруг него и его экс-подопечного Виталия Козловского.

Как известно, друзья и коллеги Козловского в публичном пространстве рассказали, что Кондратюк забирает "львиную" часть военной зарплаты Козловского, который сейчас служит в Нацгвардии и защищает Украину на передовой. Впоследствии эту информацию подтвердил и сам Козловский.

Кондратюк не удержался и написал немалый пост в своем Facebook, где назвал Козловского лжецом:

"Здесь один заслуженный певец, орденоносец, по имени Виталий Козловский (далее – ВК) разносит "новость" о том, что я во время войны забираю "львиную долю" его, военнослужащего, зарплаты. Он, как всегда – обманывает. Хотя о таком упорном рецидивисте-обманщике целесообразнее употребить слово "лжет". Итак, с момента постановки ВК на учет в одну из частей Нацгвардии в мою пользу согласно исполнительному производству взимается 1/5 часть его зарплаты. Взимание делается согласно закону. Их же нужно выполнять, не правда ли? В августе я получил 4608,26 гривен, в сентябре – 4586,70 гривен. Повторяю, это – 20% от нынешней зарплаты ВК", – внес ясность Кондратюк.

Игорь Кондратюк / Фото: facebook.com/kondratjukigor

Обратился продюсер и к тем друзьям и коллегам Козловского, которые его защищают. Он подчеркнул, что не отнимает всю зарплату артиста-защитника и не имеет права запретить исполнительной службе выполнять свою работу.

Рассказал Кондратюк и о том, сколько долга Козловский ему уже вернул:

"Что касается общей ситуации долгов ВК по всем судебным процессам. За 2019 год ВК оплатил 0,00 грн; 2020 год – 0,00 грн; 2021 год – 28627,11 грн; 2022 год – 4981,22 грн; и 2024 год – 9 ,96 грн. Пока в общей сложности аж 42 803,29 грн. Где-то 2% от суммы которую он, неразумный рецидивист-нарушитель авторского права, задолжал. Информация о судах открыта, и есть в Реестре судебных решений, и в реестре должников", – рассказал Кондратюк.

Виталий Козловский и Игорь Кондратюк

Напомним, скандал между Игорем Кондратюком и Виталием Козловским продолжается уже более 10 лет. После разрыва сотрудничества со скандалом Кондратюк обвиняет экс-подчиненного в нарушении авторского права, Козловский же жалуется, что экс-продюсер требует неподъемный для него долг.

А на днях скандал получил продолжение. Как известно, летом Виталий Козловский стал военнослужащим и служил в Нацгвардии. Между тем, друзья артиста-защитника сообщили, что Кондратюк забирает у него "львиную" долю его военной зарплаты.

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