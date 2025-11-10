Кондратюк побывал на концерте Пивоварова и назвал его уникальность: "Не вспомню, кто еще такой же"

Игорь Кондратюк и концерт Артема Пивоварова в Киеве / © instagram.com/kondratiuk_official

Продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк поделился своими впечатлениями после одного из концертов Артема Пивоварова в киевском Дворце спорта.

Шоумен стал зрителем третьего из семи аншлаговых выступлений, которые Пивоваров дает на одной из главных концертных площадок страны. По словам Кондратюка, все было организовано на самом высоком уровне — от сцены до света. При этом продюсер отметил не только масштабность шоу, но и харизму артиста.

«Третий концерт Артема Пивоварова в киевском Дворце спорта — третий аншлаг преданных фанатов этого интересного и уже солидного певца. Он идет на рекордное количество концертов во Дворце Спорта подряд! (Сейчас рекорд у „Океана Эльзы“ — пять аншлагов). Сцена, свет — хай левел», — написал продюсер в Instagram.

Концерт Артема Пивоварова в Киеве / © instagram.com/kondratiuk_official

Кондратюк также высказался об уникальности Пивоварова — умении легко и естественно общаться с публикой, чем, по его мнению, обладают немногие украинские артисты. Интересно, что в тот вечер продюсер также встретил в ложе еще одну звезду — Элину Свитолину. Спортсменка тоже наслаждалась музыкой, а Кондратюк признался, что ему было приятно наблюдать за концертом в компании самой титулованной украинской теннисистки.

«Артем хорошо говорит — общается с публикой. Даже не вспомню, кто еще из наших артистов такой же искусный в разговорном жанре!» — подчеркнул Игорь.

Игорь Кондратюк и Элина Свитолина / © instagram.com/kondratiuk_official

