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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Кондратюк помог Валевской купить квартиру: певица раскрыла, что случилось с жильем после ее развода

В свое время над погашением долга продюсеру звезда работала с экс-мужем Владимиром Пригладем.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Игорь Кондратюк, Наталья Валевская

Игорь Кондратюк, Наталья Валевская

Украинская певица Наталья Валевская рассказала, что произошло с ее квартирой в Киеве, которую она приобрела при финансовой поддержке продюсера Игоря Кондратюка.

Так, еще после победы на проекте «Шанс» артистка купила себе квартиру в Киеве. В тот период она была в отношениях с тогда еще мужем и продюсером Владимиром Пригладем. И они вместе занимались возвращением долгов шоумену, поверившему в амбициозную исполнительницу.

В итоге после развода артистка сохранила жилье в собственности и полностью им распоряжается. И до сих пор Наталья не скрывает признательности продюсеру и его семье за поддержку в начале ее карьеры.

Наталья Валевская / © instagram.com/valevska_official

Наталья Валевская / © instagram.com/valevska_official

«Да, квартира осталась в моей собственности. Я очень благодарна Игорю Васильевичу за возможность получить собственные квадратные метры и жить в доме, в котором живу сегодня. Спасибо, что в моей жизни есть добрые ангелы», — поделилась артистка в интервью «Фокус».

К слову, ранее Наталья уже рассказывала, что Игорь Кондратюк и его жена Александра сыграли немаловажную роль в ее творческом становлении. Именно после участия и победы в музыкальном проекте «Шанс» певица от них получила толчок к большой сцене и начала строить сольную карьеру.

Тогда продюсер ссудил Валевской деньги на приобретение жилья. Сумму артистка описывала как «пятизначную». Возврат долга растянулся на несколько лет, однако певица выполнила свои обязательства. Кондратюка она в свое время даже называла «старшим братом» — столь важной для нее была его поддержка.

Напомним, недавно продюсер Юрий Никитин раскрыл секрет 29-летнего сотрудничества с Андреем Данилко и с какими трудностями они сталкиваются.

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