Кондратюк предложил Козловскому продать орден от президента и вернуть экс-продюсеру долг

Украинский продюсер и его экс-подопечный враждуют уже около 10 лет.

Продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал продолжающийся уже не один год скандал с певцом Виталием Козловским.

За многие годы шоумен и исполнитель так и не смогли добиться понимания и поставить точку в своем конфликте.

Кондратюк предложил певцу откладывать деньги с корпоративов, или продать свой орден, который он получил от президента.

Виталий Козловский и Игорь Кондратюк

"Его никто не приглашает на корпоративы. Он должен мне кучу денег и если бы его приглашали, то он бы мне деньги платил. Мне он большие деньги должен по судам. И что он выступает на корпоративах за хлеб? Должен платить, но не платит. Но он платит копейки с официального места, где он проживает, поэтому мне не нужно рассказывать о его корпоративах, я за то, чтобы у него был миллион корпоративов, и он наконец заплатил мне все, что по судам должен, может, продаст орден и отдаст долг? ", – заявил Кондратюк в интервью Рамине Эсхакзай.

Кроме того, продюсер добавил, что считает, что сейчас Козловский не так популярен, как это было раньше.

Ранее сам Козловский, по решению суда должен вернуть экс-продюсеру миллионы, признавался, что просто не имеет таких средств.

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