Кондратюк прокомментировал победу Ziferblat на нацотборе и дал группе совет, что нужно изменить

Украинский продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал победу группы Ziferblat на Национальном отборе на "Евровидение-2025".

Продюсер считает, что победа коллектива – вполне справедливая. По словам Кондратюка, конкурсная песня Ziferblat – Bird of Pray – была в этом году самой интересной. Более того, шоумен был убежден, что именно группа и победит на нацотборе, поэтому для него это было вполне ожидаемо.

Также продюсер дал совет участникам ZiferBlat. Кондратюк считает, что первую букву в названии коллектива – Z – было бы целесообразно заменить, ведь она ассоциируется с вторжением РФ на территорию Украины. К слову, оккупанты рисуют на технике букву "Z", а россиян, которые поддерживают войну, называют "Z-патриотами".

"Ziferblat, по моему мнению, одержали победу вполне прогнозируемо. Несмотря на равный состав участников и их песни, именно их музыка была самой интересной. Я рекомендую ребятам изменить первую букву в названии группы, ведь буква "Z" во время войны воспринимается как символ российского фашизма", — рассказал продюсер в комментарии "РБК-Украина".

Группа Ziferblat / Фото: instagram.com/ziferblat_band

Также Игорь Кондратюк высказался об нацотборе этого года. Продюсер считает, что конкурс был не лучшим. В частности, на нацотборе не были представлены хитовые песни и яркие артисты. Впрочем, продюсер добавил, что номера некоторых участников действительно были на высоком уровне, как и сценарии и режиссерские решения.

"Нацотбор в этом году не был лучшим. Здесь я соглашаюсь с критиками: мы так и не услышали хитовой песни, которая бы зажгла "Евровидение" в Швейцарии. Более того, не увидели яркого и оригинального артиста, которым в свое время стал Melovin. В то же время некоторые постановки были на высоком уровне, как сценарные и режиссерские решения шоу", - прокомментировал шоумен.

Напомним, ранее артист Андрей Данилко для сайта ТСН.ua прокомментировал победу Ziferblat на нацотборе. Певец поделился своими впечатлениями от конкурса.

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