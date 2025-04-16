Кондратюк раскрыл имя известного певца, которого считает самым талантливым победителем "Караоке на майдане"

Игорь Кондратюк / © instagram.com/kondratiuk_official

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Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк раскрыл имя известного украинского певца, которого считает самым талантливым победителем шоу "Караоке на майдане".

Проект просуществовал на телеэкранах длительных 20 лет. Там в свое время успело принять участие немало артистов, которые сейчас популярны. Это и Тина Кароль, и Макс Барских, и Наталья Валевская, и Виталий Козловский и другие. Впрочем, Игорь Кондратюк в интервью blik.ua говорит, что самым талантливым для него является певец Павел Табаков. По словам продюсера, исполнитель одержал победу в пятом сезоне "Шанса", а затем на "Голосе країни-2". Кондратюк отметил, что не каждому артисту это по силам. Табаков выпустил шесть альбомов, дает благотворительные концерты и открыл творческую школу во Львове.

"Не хочу никого обидеть, но назову Пашу Табакова. Он самодостаточный музыкант и певец. С приличным авторским репертуаром. Также Паша написал несколько мюзиклов. У него есть детская творческая школа во Львове. К слову, Табаков — единственный человек, который выиграл и "Шанс", и "Голос країни". Поверьте, это сделать очень и очень непросто. Он творит непрерывно, а у некоторых победителей талант-шоу были паузы в творчестве, а такие, о которых мы уже забыли", — говорит Кондратюк.

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Павел Табаков / © instagram.com/tabakov_official

Впрочем, продюсер считает, что другие участники проекта "Шанс" тоже были очень талантливы. В частности, ведущий отметил Надю Дорофееву, Евгения Турчинова, Наталью Валевскую: "Было много талантливых!"

Напомним, особенно тесные связи у Кондратюка были с Виталием Козловским, которого он продюсировал. Впрочем, их сотрудничество закончилось со скандалом. Все права на песни Козловского остались у Кондратюка, однако артист продолжал петь их без разрешения. В конце концов они судились. Козловский проиграл суд и должен был выплатить Кондратюку долг. Впрочем, с этим оказалось тоже не все просто, ведь продюсер заявляет, что не получает денег. А недавно Кондратюк сделал громкое заявление о службе певца в ВСУ.