Кондратюк раскрыл, как путинисту Соседову на "Х-Факторе" мастерски закрыли рот в вопросе о Крыме

Игорь Кондратюк и Сергей Соседов

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Продюсер и ведущий Игорь Кондратюк, который ранее раскрыл имя самого талантливого победителя "Караоке на майдані", вспомнил, как на украинском талант-шоу мастерски закрыли рот путинисту Сергею Соседову в вопросе о Крыме.

Россиянин, который оказался ярым поклонником политики кремлевского диктатора путина, работал на одном из телеканалов Украины, в частности, он был судьей проекта "Х-Фактор". После начала войны на востоке и аннексии Крыма скандальный Соседов остался в кресле жюри. Более того, он еще и пытался продвигать российскую пропаганду и оправдывать действия кремлевской власти. Впрочем, путиниста быстро поставили на место.

Как вспомнил в интервью blik.ua Игорь Кондратюк, который тоже был в составе жюри, администраторы талант-шоу мастерски закрыли ему рот. Наконец, Соседову категорически запретили говорить в эфире что-либо о Крыме, а после 2015 года он покинул проект.

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Сергей Соседов

"После 2014 года и оккупации Крыма мы тяжело коммуницировали. Знаете, до того, как руководство канала запретило Соседову говорить о Крыме в эфире (он сделал попытку), его резко опустили на землю девушки-администраторы проекта. Они в курилке его просто уничтожили за попытку оправдать оккупацию Крыма россией, он выбежал красный на улицу! Сейчас я с ним никаких отношений не поддерживаю. Он точно идейный империалист", — рассказал Кондратюк.

Отметим, Сергей Соседов является ярым поклонником политики путина и не скрывает свою украинофобскую позицию. С июня 2017 года он находится в базе сайта "Миротворец". С началом полномасштабной войны в Украине, конечно, его позиция не изменилась. В январе 2023 года скандальный критик оказался под санкциями.

Напомним, ранее скандальный продюсер Юрий Бардаш поплатился за свою пророссийскую позицию. Президент Владимир Зеленский ввел против него санкции.