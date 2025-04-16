ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
205
Время на прочтение
2 мин

Кондратюк раскрыл, как путинисту Соседову на "Х-Факторе" мастерски закрыли рот в вопросе о Крыме

Критик после оккупации полуострова работал на украинском телевидении и пытался продвигать пропаганду РФ, но его быстро поставили на место.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Игорь Кондратюк и Сергей Соседов

Игорь Кондратюк и Сергей Соседов

Продюсер и ведущий Игорь Кондратюк, который ранее раскрыл имя самого талантливого победителя "Караоке на майдані", вспомнил, как на украинском талант-шоу мастерски закрыли рот путинисту Сергею Соседову в вопросе о Крыме.

Россиянин, который оказался ярым поклонником политики кремлевского диктатора путина, работал на одном из телеканалов Украины, в частности, он был судьей проекта "Х-Фактор". После начала войны на востоке и аннексии Крыма скандальный Соседов остался в кресле жюри. Более того, он еще и пытался продвигать российскую пропаганду и оправдывать действия кремлевской власти. Впрочем, путиниста быстро поставили на место.

Как вспомнил в интервью blik.ua Игорь Кондратюк, который тоже был в составе жюри, администраторы талант-шоу мастерски закрыли ему рот. Наконец, Соседову категорически запретили говорить в эфире что-либо о Крыме, а после 2015 года он покинул проект.

Сергей Соседов

Сергей Соседов

"После 2014 года и оккупации Крыма мы тяжело коммуницировали. Знаете, до того, как руководство канала запретило Соседову говорить о Крыме в эфире (он сделал попытку), его резко опустили на землю девушки-администраторы проекта. Они в курилке его просто уничтожили за попытку оправдать оккупацию Крыма россией, он выбежал красный на улицу! Сейчас я с ним никаких отношений не поддерживаю. Он точно идейный империалист", — рассказал Кондратюк.

Отметим, Сергей Соседов является ярым поклонником политики путина и не скрывает свою украинофобскую позицию. С июня 2017 года он находится в базе сайта "Миротворец". С началом полномасштабной войны в Украине, конечно, его позиция не изменилась. В январе 2023 года скандальный критик оказался под санкциями.

Напомним, ранее скандальный продюсер Юрий Бардаш поплатился за свою пророссийскую позицию. Президент Владимир Зеленский ввел против него санкции.

Дата публикации
Количество просмотров
205
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie