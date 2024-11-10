Кондратюк раскрыл последний разговор с Узелковым и признался, от чего его предостерег: "Наехал на него"

Украинский продюсер Игорь Кондратюк высказался о боксере Вячеславе Узелкове, который умер 9 ноября.

Ведущий на своей Facebook-странице вспомнил, какой была одна из последних их встреч. В частности, поделился, что они пересеклись на публичном мероприятии, где обсуждали политические амбиции спортсмена. Как оказалось, Вячеслав был намерен баллотироваться в мэры Винницы от пророссийской партии ОПЗЖ. Как говорит Кондратюк, он сразу жестко раскритиковал такое решение Узелкова. В то же время боксер на такие предостережение отреагировал с уважением к мнению продюсера.

"В последний раз, когда мы случайно встретились на каком-то мероприятии, Слава сказал, что будет баллотироваться в мэры Винницы от ОПЗЖ. Я, услышав название партии, наехал на него максимально жестко. Слава не ожидал такой реакции... — Игорь Васильевич, никто меня еще так не вычитывал за этот поступок (он меня всегда называл по отчеству и на "вы". И говорил со мной исключительно по-украински) — Так все же боятся твоей правой! Но это уже в другой жизни...", — написал знаменитость.

Игорь Кондратюк высказался о смерти Вячеслава Узелкова

В то же время Игорь Кондратюк обратился к семье Узелкова, в частности, его двоих детей – сына и дочери. Он выразил им свои соболезнования и почтил память спортсмена.

"Земля тебе пухом, Слава. Мои искренние соболезнования Роберту и Оливии и всем родным", — добавил продюсер.

Напомним, недавно мэр Виталий Кличко и звезды украинского шоу-бизнеса также отреагировали на смерть Вячеслава Узелкова. Сумская, Матвеева и другие поделились воспоминаниями о покойном и почтили его память.

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