Кондратюк раскрыл правду о контракте с Козловским и ответил на хейт в свою сторону: "Это не про деньги"

Игорь Кондратюк, Виталий Козловский

Реклама

Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк снова высказался по поводу затянувшегося конфликта с певцом Виталием Козловским, с которым сотрудничал в 2000-х годах.

Кондратюк эмоционально прокомментировал вопрос контракта, доходов и судебной тяжбы, отметив, что финансовый интерес никогда не был его главным мотивом в этом сотрудничестве. И в интервью "Слей Шоу" он отметил, что вкладывался в певца даже тогда, когда мог зарабатывать больше в других сферах.

"Я не зарабатывал на Козловском, ни на ком не зарабатывал. У Козловского в результате работы со мной огромный репертуар и куча клипов. А если бы я занимался только продюсированием музыкальным, думаю, этого всего было бы меньше, потому что большую часть денег бы забирал я. А меня деньги не очень интересовали. Я зарабатывал хорошо на телевидении. Мне было немножко до задницы за все", - поделился шоумен.

Реклама

Кондратюк также удивил, что на самом деле никаких юридических документов в начале их работы не было. Так, все основывалось на устных договоренностях, которые, по его словам, тоже имеют юридическую силу.

"Устный контракт — он тоже имеет силу, почитай законы украинские... У нас весь менеджмент знал наши договоренности. Не было другого способа себя обезопасить от того, что я трачу свое время и работаю на певца, а он мне потом скажет, что ему надоело", — объяснил Игорь.

Виталий Козловский, Игорь Кондратюк

В то же время продюсер отреагировал на волну хейта в его сторону, которая поднялась во время решения его конфликта с экс-подопечным. По его словам, комментарии в Сети не имеют для него веса, потому что большинство не понимает в истинной сути дела.

"Да мне плевать на комментарии. Люди в массе своей безграмотные. Это не мои слова, это доказано. Есть контракт. Вы подписали контракт и там все написано — выполняй. Точка. Если ты Homo sapiens, то твоя подпись что-то значит, а нет — не подписывай... Мне по барабану эти все комментарии. Козловский проиграл все суды легко, потому что он судился, блин, ну бессмысленно", —отметил звезда.

Реклама

Напоследок Игорь подчеркнул, что для него эта конфликтная ситуация окончательно завершена, и больше он предпочитает не вспоминать о прошлом: "Я радуюсь, потому что тема закрыта. Это не о деньгах. А о том, что эта вся история, бадяга пиарная на дерьме, которое делал не я, она закрыта. Все забыли... У него рабства никогда не было. Это единственный певец, у которого не было рабства".

Напомним, недавно Игорь Кондратюк резко раскритиковал скандал Верки Сердючки, которая выступила в Киеве с русскоязычной программой.