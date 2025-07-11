Кондратюк разнес Данилко из-за русскоязычных концертов Сердючки: "Ему до задницы, что гибнут украинцы"

Игорь Кондратюк, Верка Сердючка

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Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк высказал свою жесткую позицию относительно выступлений Верки Сердючки с русскоязычными хитами.

В интервью "Слей Шоу" знаменитость возмутился репертуаром Андрея Данилко, более известного публике как Верка Сердючка. По мнению Кондратюка, после 2014 года, а тем более в условиях полномасштабной войны, продолжение концертной деятельности с русскоязычным репертуаром в Украине неприемлемо. В то же время Кондратюк добавил, что никаких силовых или административных методов в отношении таких артистов применять не следует — общество само должно сделать свой выбор.

"Почему с 2014 года не до всех дошло, что на России нужно ставить большой крест?.. Потому что не у всех есть мозги. Это единственный ответ", - резко прокомментировал Игорь.

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Дата публикации 15:07, 14.06.25 Количество просмотров 314 Верка Сердючка попала в языковой скандал из-за исполнения русскоязычных хитов в Киеве

Игорь также выразил резкое возмущение по поводу того, что, по его мнению, Данилко игнорирует контекст полномасштабной войны и не реагирует на преступления России, в частности связанные с языковой политикой.

"Умножать на ноль Верку Сердючку с ее русскоязычным репертуаром. Он талантлив и я его считаю гениальным артистом. Андрей Данилко, который считает себя украинцем и хвастается тем, что ему на 50 лет запретили въезд в Россию, он интеллектуальная нацменьшина Статья 10 Конституции Украины это позволяет делать. Ему до задницы, что гибнут украинцы, что сжигают украинские книги, сжигают украинские флаги, расстреливают украинских военнопленных из-за языка... Ему это до задницы! Это означает, что у него нет мозгов", — гневно добавил продюсер.

Пока что Андрей Данилко публично не отреагировал на такое заявление Кондратюка. Но ранее артист со сцены в шутку упомянул об омбудсмене, который инициировал обращение в полицию из-за русскоязычного репертуара звезды.