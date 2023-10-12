Кондратюк резко наехал на Козловского после обвинений, что он забирает его военную зарплату

Украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк резко ответил на обвинения, что он забирает у своего бывшего подопечного Виталия Козловского всю его военную зарплату.

Как объяснил Кондратюк, средства у певца списывает исполнительная служба из-за нарушения авторского права. Продюсер резко посоветовал Козловскому лучше объяснить, почему он раньше не выплачивал долг.

"Твою зарплату забирает исполнительная служба, неук, за то, что ты – рецидивист по нарушениям авторского права. Ты напиши пост о том, почему не отдал судебные долги раньше", — резко написал Кондратюк.

Игорь Кондратюк ответил Виталию Козловскому / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Такой комментарий шоумен оставил в Instagram под постом Виталия Козловского, в котором певец откровенно признался, что почти вся его военная зарплата списывается в пользу Игоря Кондратюка, а также в госбюджет на погашение штрафа. Мобилизированый исполнитель поделился, что после всех отчислений у него почти совсем не остается денег. По словам Козловского, Кондратюка просили временно прекратить выплаты во время военной службы певца. Однако продюсер отказался.

В комментариях Виталия Козловского поддержало множество звезд и пользователей. Тем временем Кондратюка осудили за такой поступок и назвали его "черствым человеком". Свой комментарий продюсер удалил, но пользователь по имени Дмитрий успел сделать скриншот, которым Виталий Козловский поделился в Instagram-stories.

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