Кондратюк резко высказался о деньгах из госбюджета на сьемки нацотбора: "Должны быть в адеквате"

Украинский продюсер Игорь Кондратюк, недавно комментировавший победителей нацотбора на "Евровидение-2025" Ziferblat, поделился общими впечатлениями от организации конкурса.

По мнению продюсера, шоу было очень масштабным с точки зрения финансирования. Кондратюк подчеркнул, что налоги украинцев во время войны были потрачены неуместно.

"Я бы сделал телевизионную версию значительно экономнее. В условиях войны дорогое шоу на "Суспільне", которое финансируется налогоплательщиками, выглядит неуместно", — признался звезда в интервью "РБК-Украина".

Победители нацотбора на "Евровидение-2025" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Продюсер убежден, что в тылу средства должны работать более эффективно. То есть, должны тратиться на острые потребности, но не на феерические развлекательные шоу.

"Простите, коллеги, и не воспринимайте это как ворчание недовольного бывшего производителя развлекательных программ. Просто мы с вами здесь, в тылу, должны быть в адеквате", — подытожил Игорь.

Отметим, финал нацотбора на "Евровидение-2025" был проведен 8 февраля. По результатам голосования украинцев и жюри в Базель, Швейцария, от Украины на международный песенный конкурс отправится группа Ziferblat. Предлагаем узнать, что известно о музыкальном коллективе и их конкурсе песни.

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