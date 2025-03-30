Кондратюк сделал громкое заявление о службе в ВСУ Козловского и платит ли он ему долг

Игорь Кондратюк и Виталий Козловский

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Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк впервые за длительное время поделился подробностями судебных разбирательств с певцом Виталием Козловским.

Ранее сам Козловский делился, что пока продолжается его служба в Нацгвардии, его экс-продюсер взыскивал с него деньги за нарушение авторских прав. Тем временем Игорь сейчас заявил, что этот процесс приостановился. По словам продюсера, так случилось из-за того, что Козловский больше не несет службу. В причины он вдаваться не стал.

"Он довольно давно уже не служит. Это у него надо спросить почему. У нас отношения простые: он доожен мне деньги по суду и все, я о нем забываю. Он периодически выходит на связь с моим адвокатом, происходит бурление и снова это спадает. Я даже не обращаю на это внимание. Он платил, когда служил. Потому что это был официальный процесс через бухгалтерию", – отметил продюсер в интервью Янине Соколовой.

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Виталий Козловский / © instagram.com/vkozlovsky_music

Более того, на этом Игорь не остановился делиться подробностями. Звезда вспомнил телефонный разговор с командиром 3-го батальона оперативного назначения "Свобода" Петром Кузиком: "Он сказал мне, что его унизили тем, что причислили к нему в бригаду Козловского".

Сам Виталий Козловский слова своего бывшего продюсера пока что не коментировал.

Отметим, Виталий Козловский вступил в ряды ВСУ в 2022 году. Вскоре артист заявил, что его бывший продюсер взимает с него 20% зарплаты военнослужащего. Тогда певец обратился к Игорю Кондратюку с просьбой временно остановить взыскание задолженности на период, пока служит на фронте. Впрочем, ведущий ответил, что все решал в судебной плоскости, поэтому ни на какие другие условия экс-подопечного не согласился.

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