Кондратюк шокировал суммой, которую ему должен Козловский: "Мне нужно прожить 53 года, чтобы он вернул все"

Украинский продюсер Игорь Кондратюк рассказал, какую сумму ему задолжал эксподопечный, певец и воин ВСУ Виталий Козловский.

Кондратюк, отказавшийся от мирового соглашения Козловского, отметил, что не может остановить процесс взыскания долга с артиста.

"Ответ о Козловском лежит абсолютно в юридической плоскости, а не на плоскости того, что говорят его друзья. Вы не поверите, но закон об исполнительной службе говорит, что я не могу это остановить. Это может остановить или Козловский, или его адвокат, или кто-то еще. Если суд на это согласится. Но почему Козловский до начала своей военной службы не сделал этого, для меня большая загадка", – сказал Кондратюк в интервью "5 каналу".

Виталий Козловский и Игорь Кондратюк

Также Кондратюк отметил, что Козловский "должен благодарить ВСУ", ведь служба в Вооруженных силах "заставляет его быть добропорядочным гражданином".

"Прекрасно сказал мой адвокат. Виталий Козловский должен благодарить ВСУ за то, что ВСУ заставляет его быть добропорядочным гражданином в двух позициях. Первое – он защищает родину, второе – он законопослушный гражданин. К слову, много взысканий по судам, в том числе алименты сейчас ушли, потому что все служащие они получают зарплаты по-белому", – рассказал продюсер.

Игорь Кондратюк и Виталий Козловский

В то же время Кондратюк честно признался, какую сумму ему должен Козловский:

"Где-то 1,5 миллиона, может, миллион триста. В 2021 году он мне перечислил 28 тысяч. Надо мне прожить 53 года, чтобы он мне заплатил все, что он мне должен", – посчитал Кондратюк.

Напомним, ранее Виталий Козловский заявил, что отказом от его мирового соглашения Игорь Кондратюк показал, что цель экс-продюсера артиста остается "далее его уничтожать и дискредитировать".

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