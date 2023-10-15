Кондратюк VS Козловский: как начался конфликт, комментарий юриста по взысканию военной зарплаты и реакция звезд

Конфликт между продюсером и его бывшим подопечным продолжается более 10 лет.

На днях многолетний конфликт между продюсером Игорем Кондратюком и певцом Виталием Козловским набрал новые обороты.

Стало известно, что львиная часть военной зарплаты исполнителя идет в пользу экс-продюсера. Пользователи Сети сразу разразились негодованием и раскритиковали Игоря Кондратюка, что тот забирает у мобилизованного Козловского заработанные во время службы средства. Между тем, продюсер уверяет, что его действия законны, а певец должен выплачивать многомиллионный долг.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, почему между Козловским и Кондратюком возник конфликт, сколько денег певец должен бывшему продюсеру, как на их скандал отреагировали другие знаменитости, а также комментарий юриста по взысканию военной зарплаты артиста.

Почему начался конфликт между Виталием Козловским и Игорем Кондратюком

Сотрудничество продюсера Игоря Кондратюка и Виталия Козловского началось в начале 2000-х годов, познакомились они на шоу "Караоке на Майдане" в 2002 году, где артист участвовал. Их сотрудничество длилось девять лет. За это время у Виталия Козловского вышло немало известных хитов: "Небо плаче", "Пинаколада", "Красота-разлука", "Шекспир" и многие другие.

Виталий Козловский и Игорь Кондратюк

Однако в 2012 году певец прекращает сотрудничество с Игорем Кондратюком и разрывает контракт. Согласно условиям их договора, все права на песни Виталия Козловского принадлежали продюсеру, поэтому исполнитель не имел права их исполнять. Сам же артист вопреки запрету продолжил петь свои хиты.

"Долги возникли, когда на концертах спел свои песни, эмоционально поддавшись призывам многотысячной публики, которая эти песни ждала. Права на них, как ни странно, принадлежали продюсеру. Потому что когда сотрудничали, я на тотальном доверии подписывал любые бумаги с напутствием: "Твое дело петь. Документы — это просто формальность, подписывай, а по-человечески мы всегда договоримся". Вот я и был уверен, что найдем общий язык и придем с ним к согласию", — говорит Виталий Козловский.

Виталий Козловский и Игорь Кондратюк

Между тем, Игорь Кондратюк обвинил бывшего подопечного в нарушении авторского права и подал на него в суд.

Почему Виталий Козловский платит средства Игорю Кондратюку и сколько он должен экс-продюсеру

Как уверяет Кондратюка, певец проиграл все суды, после которых должен выплатить ему немалую сумму средств. Правда, их конфликт продолжается до сих пор, а это более 10 лет.

Сам Виталий Козловский говорит, что уже выплатил Кондратюку миллион гривен. По словам артиста, он должен выплатить еще два миллиона.

"Уже один миллион гривен я выплатил. Потом полетели новые иски. Сейчас должен заплатить еще два миллиона", — утверждает артист.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Правда, у Кондратюка другая версия. Продюсер говорит, что с 2019 года до сегодняшнего дня Козловский выплатил ему почти 43 тысячи гривен долга, а это лишь 2% от суммы, которую он должен.

"Что касается общей ситуации долгов ВК по всем судебным процессам. За 2019 год ВК оплатил 0,00 грн; 2020 год — 0,00 грн; 2021 год — 28 627,11 грн; 2022 год — 4 981,22 грн и 2023 год — 9 194,96 грн. Пока что в общей сложности аж 42 803,29 грн. Где-то 2% от суммы, которую он, неразумный рецидивист-нарушитель авторского права, задолжал", — убеждает Кондратюк.

Игорь Кондратюк / Фото: скриншот с видео

Игорь Кондратюк "забирает" у Виталия Козловского военную зарплату

С июня 2022 года певец служит в рядах ВСУ, ведь его мобилизовали. Соответственно, Козловский получает военную зарплату. Однако оказалось, что эти средства артист не получает. Сначала продюсер Вадим Лисица сообщил, что львиная часть зарплаты Козловского идет на счет Игоря Кондратюка.

Вадим Лисица и Виталий Козловский / Фото: facebook.com/vadymlysytsia

Позже и сам артист подтвердил эти слова. Как утверждает Козловский, он почти совсем не получает зарплату. Определенный процент идет на пользу Игоря Кондратюка, а также штраф в госбюджет. После всех отчислений у Козловского остается половина зарплаты, которую он тоже не может получать, ведь средства, поступающие на банковскую карту исполнителя, блокируются и списываются исполнительной службой.

Певец говорит, что Кондратюку обращались с просьбой временно остановить денежные взыскания на период, пока он служит на фронте. Дело в том, что многие нужды военные закрывают самостоятельно, а у Козловского нет средств, чтобы приобрести необходимые вещи. Однако Кондратюк отказал экс-подопечному.

"К Кондратюку обратились с письмом с просьбой приостановить взыскание на время прохождения военной службы. Ответ был таким, что пребывание на службе не мешает продлить взыскание. Вот и все", — делился артист.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Впоследствии Игорь Кондратюк прокомментировал это. Продюсер отметил, что в его пользу переводится только 20% от зарплаты Козловского.

"Если с ВК взимаются еще средства, и он почти ничего не получает на руки, о чем пишут он и его друзья, поклонники, то это банально означает, деньги с его зарплаты взимаются еще в чью-то пользу! Возможно, ВК еще кому-то должен, или выплачивает кредит, и даже не знает этого? – прокомментировал продюсер.

Пост Игоря Кондратюка / Фото: facebook.com/kondratjukigor

Как знаменитости отреагировали на то, что Игорь Кондратюк "забирает" у Виталия Козловского военную зарплату

После новостей, что продюсер забирает у бывшего подопечного львиную часть его военной зарплаты, Сеть разразилась негодованием. В частности, это прокомментировало немало украинских знаменитостей, вставших на сторону Виталия Козловского.

Актриса Ольга Сумская заявила, что Кондратюк перешел границу: "Какой же страшный позор! Взыскивать последние деньги с воина Национальной гвардии, известного певца, волонтера Виталия Козловского во время войны! Кондратюк давно перешел границу в этой теме! Думали, хотя бы в это страшное время придет в себя и остановится... Но нет. Продолжает позориться!".

Ольга Сумская и Виталий Козловский / Фото: facebook.com/osumska

Певица Оля Цибульская поддержала Виталия Козловского и возмутилась поступком Игоря Кондратюка: "Виталий, я поддерживаю тебя! Спасибо за службу! Твои поступки говорят за себя. Очень больно".

Оля Цибульская и Виталий Козловский / Фото: instagram.com/cybulskaya

Шоумен Анатолий Анатолич убежден, что со стороны Игоря Кондратюка это позорный поступок: "На самом деле это позорная ситуация. Я на твоей стороне".

Актриса Наталка Денисенко шокирована, что у Козловского забирают зарплату: "Я просто шокирована... Наверное, Кондратюка война ничему не научила... Какой-то сюр и позор".

В общем, знаменитости приняли сторону Виталия Козловского и раскритиковали Игоря Кондратюка. Они убеждены, что это позорный поступок – забирать у военного зарплату во время войны.

Маша Ефросинина и Виталий Козловский

Комментарий юриста по взысканию военной зарплаты в Козловского

Юрист Богдан Кушнир в программе "Сніданок з 1+1" прокомментировал скандал Виталия Козловского и Игоря Кондратюка. По его словам, не только певец оказался в такой ситуации, что должен со своей зарплаты платить долг. Юрист говорит, что планировалось прописать в законе, чтобы военным, которые сейчас воюют, временно остановили долговые выплаты. Однако до сих пор не состоялось внесение изменений в закон.

"Еще год назад, летом, были попытки запустить изменения в закон Украины по взысканию задолженностей с лиц, проходящих военную службу, связанную с отпором российской агрессии. Чтобы этим лицам, которые несут службу и защищают Украину, не простили долги, а просто на этот период временно остановили принудительное взыскание, разблокировали им счета для получения заработной платы", – говорит Кушнир.

Конфликт Козловский-Кондратюк: можно ли приостановить судебные взыскания с военных

Юрист утверждает, что Виталий Козловский обязан платить долг. Однако певец может договориться с бывшим продюсером, чтобы временно остановить выплаты долга и продлить их после завершения службы. Однако, как ранее говорил Козловский, к Кондратюку обращались с соответствующей просьбой, но тот отказал.

"Конечно, каждый случай, он индивидуален. Если в одном случае поможет просто связь и написание заявления в исполнительную службу и к взыскателю долга, то в противном случае только законодательный уровень поможет это все урегулировать", — добавил юрист.

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