Кондратюк вспомнил, как на "Караоке на Майдане" после визита Януковича исчезла шляпа с деньгами

Продюсер и ведущий легендарного шоу "Караоке на Майдане" Игорь Кондратюк вспомнил времена, когда снималась передача.

В частности, шоумен вспомнил, как когда-то на съемку проекта приехал бывший президент-беглец Виктор Янукович. Об этом он поведал в программе STAND UP Battle Club. Кондратюк хорошо помнит те съемки с Януковичем, потому что произошло несколько забавных историй.

Это была детская версия "Караоке на Майдане" и съемку очень хотел посетить Виктор Янукович, который на тот момент был премьер-министром и планировал выдвигаться на пост президента. Мальчик, участвовавший в шоу, пел детскую песню "В траве сидел кузнечик".

Но когда отснятую передачу передали на канал, руководство сказало Кондраютку, что в песне есть слово "сидел", поэтому они не будут ее выпускать:

"Я говорю: "Детская песня, вы там вообще поехали?". Мне говорят: "Нет, нам сказали четко никак не компрометировать Януковича". Я говорю: "Ничего, что Янукович стоял и аплодировал во время того, как мальчик исполнял эту песню?". Мне ответили: "Он не понимал, что делает, а нас за это могут поиметь", — рассказал Кондратюк и добавил, что песню так и не вырезали.

Игорь Кондратюк на "Караоке на Майдане"

Также продюсер рассказал, что на той же передаче, куда пришел Янукович, исчезла шляпа, в которую участники собирали деньги:

"На этом история не закончилась. Когда мы собрались и вышли на следующую передачу, мне редактор говорит: "Игорь, у нас исчезла шляпа". А тогда была как раз фишка о том, что Янукович дважды судим и типа тирил шапки по молодости. У нас реально на тех съемках исчезла шляпа и не было ее два года. Пока на передачу не пришла девушка, которая выступала в той передаче еще школьницей, а пришла студенткой, она там проиграла, и сказала: "Я забрала, я на фарт". Говорю: "Ничего, что мы здесь два года думаем о том, что Янукович украл еще одну шляпу", — поделился Кондратюк.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк резко "проехался" по Руслану Ханумаку за его скандальную композицию "Дика дичка". Продюсер отметил, что даже "Волонтер" от Потапа не так бессмыслен.

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