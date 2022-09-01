Кондратюк вспомнил, как работал с Оксаной Марченко: "Говорила не переходить на русский"

Шоумен Игорь Кондратюк рассказал, какой была раньше жена Медведчука –Оксана Марченко.

В общем и продюсер, и ведущая вместе работали в нескольких проектах. Как вспомнил Кондратюк, раньше у Марченко была проукраинская позиция. Более того, шоу она вела на украинском языке и коллегам советовала говорить только на родном, даже если к ним приходили участники из разных стран.

Правда, в жизни Марченко говорила на русском языке.

"У нас с ней было несколько эпизодов, когда она говорила не переходить на русский язык, даже если приехали люди не из Украины... Реально мы с ним об этом говорили. Она спрашивала: "Почему ты переходишь?". Я отвечал: " Так человек приехал из-за Урала, он же ни бельмеса". А она говорила: "Это его проблемы, пусть учит!" – рассказал Кондратюк в интервью "SportArena".

Оксана Марченко / Фото: УНИАН

Также шоумен вспомнил, что к ней на шоу приходил ее отец. Мужчина постоянно сидел в зрительном зале и был одет в вышиванку.

"Папа ее постоянно ходил в вышиванке. У них там по-моему мама с папой разошлись, не буду говорить об этом, я не очень интересовался этим. Но папа был на всех эфирах первые три года. И он всегда приходил в вышиванке", — вспомнил. продюсер.

В общем, Кондратюк убежден, что Марченко знает, что на самом деле сейчас происходит. По его мнению, она продала свою страну за кровавые рубли.

Оксана Марченко и Медведчук

"Их семья решила стать предателями Украины, а могла сделать наоборот. Почему? Не знаю… Вернее, я догадываюсь почему. Деньги, пожалуй, сыграли свою огромную роль. Деньги, и какие-то связи, которые точно нельзя разорвать у Медведчука. Говорить, что они категорически не согласны с путем развития нашей страны — это бред. Это даже смешно слушать. Говорить, что я раньше видел это у Оксаны? Нет...", — добавил Кондратюк.

Напомним, между тем участник одного из талант-шоу украинский певец Костя Бочаров, известный как MELOVIN, не так тепло вспоминает предательницу Оксану Марченко. Он рассказал, как ведущая доводила его до слез и высмеивала.

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