Кондратюк вспомнил о зарубах с путинистом Соседовым: "Он не от мира сего, истеричка"

Споры между продюсером и музыкальным критиком возникали во время работы на одном из украинских талант-шоу.

Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк вспомнил о зарубах с ярым поклонником Путина Сергеем Соседовым.

В частности, споры между ними возникали на одном из украинских талант-шоу, где они работали судьями. Как вспомнил Кондратюк, Соседов сильно топил за Советский союз. Когда между съемками было свободное время, они могли что-нибудь обсуждать. Соседов, в свою очередь, демонстрировал свою позицию, с которой Кондратюк был не согласен.

"У нас были такие зарубы с Соседовым. Он просто фанат Советского союза, Пугачевой. Короче, такой совок, совок. Это было странно, и я на это так резко реагировал. Ну, это были фрагменты такого застолья в кулуарах между съемками. Сидим, что-то. ни о чем говорим, там о том, какая вкусная сегодня еда. Там слово за слово, и то такое... Я уже не понимаю, была ли попытка выяснить отношения, или это просто такое пикетирование", — рассказал Кондратюк в интервью "Rostyslove Production".

Сергей Соседов

Продюсер также признался, что его шокировала позиция по отношению к Украине Сергея Соседова. В частности, именно украинское шоу принесло музыкальному продюсеру большую популярность.

"Ту ахинею, которую он сказал там о Крыме после 2014 года, честно говоря… Сказать, что я упал на задницу, я не могу сказать, ну я просто открыл рот и думаю: "Ну зачем, что тебе плохого здесь делали". Он конечно чуть-чуть не от этого мира, истеричка, я бы с таким не дружил. Но как персонаж он был интересен", — прокомментировал продюсер.

Сергей Соседов

Напомним, ранее Игорь Кондратюк рассказал, как санкции от СНБО повлияют на артистов-предателей. Ведущий также прокомментировал, смогут ли они пользоваться званием "Народного артиста Украины".

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