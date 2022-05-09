Кондратюк высказался о дочери Сумской, живущей в России

Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк высказался по поводу молчания дочери народной артистки Украины Ольги Сумской – Антонины Паперной.

Так, она после начала полномасштабного вторжения России в Украину осталась жить в стране-агрессоре.

В интервью YouTube-каналу Ukraine Media продюсер отметил, что не осуждает Ольгу, поскольку она не должна отвечать за поступок взрослого ребенка. Впрочем, по его мнению, единственный вариант – разорвать с ней отношения.

"Как Сумская может отвечать за то, что делает ее дочь? Что она может с ней сделать? Ничего. Единственное – полностью разорвать отношения. Но это выбор, который сложно сделать. Ребенок сделал выбор, с которым Оля сейчас не согласна, но что она может сделать? Ответ – ничего", – отметил он.

Кондратюк также поделился, что если Паперная давно уже не думает о своей стране как о Родине, то ей все равно что происходит.

"Если ей болит за Украину, если она чувствует себя частью страны, где родилась, где живет ее мать с отцом, то она, скорее всего, переедет из России, потому что там жить невозможно", — подумал продюсер.

Напомним, ранее Ольга Сумская рассказала, почему ее дочь остается жить в России и не собирается оттуда уезжать. По словам актрисы, Тоня даже не смогла приехать на похороны бабушки.

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