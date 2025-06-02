Кондратюк высказался о возвращении хитов Козловскому, который выплатил ему долг: "Звездные болезни"

Игорь Кондратюк, Виталий Козловский

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Украинский продюсер Игорь Кондратюк высказался о творчестве Виталия Козловского, который вернул себе своих хиты путем выплаты долгов.

Так, с недавних пор артист завладел правами на старые хиты. Теперь бывший подопечный продюсера успешно покоряет публику на концертах и разрывает музыкальные чарты ностальгией. Кондратюк долгое время воздерживался от комментариев, но все же под одним из постов своего коллеги, продюсера Михаила Ясинского, написал свое мнение.

В посте на Facebook-странице Ясинский дал экспертный комментарий относительно разборок Козловского и Кондратюка. По его словам, этот случай показывает, как певец, несмотря на большую паузу в творчестве из-за судебных тяжб с экс-продюсером, смог удержать интерес аудитории и начать новую волну. И добавляет, что такому успеху бессознательно поспособствовал и Кондратюк тем, что постоянно создавал резонанс вокруг их скандала.

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Пост Михаила Ясинского / © facebook.com/mikeyasinskiy

"Сам того не желая, господин Кондратюк обеспечил Козловскому суперперезапуск. И я думаю, он это понимает и это ему вряд ли нравится. Потому что идея заключалась в том, чтобы наказать непокорного подчиненного артиста, а по факту это - второе рождение. Даже, как бы это иронично не звучало, второй "Шанс"! Но именно эта пауза, которая затянулась точно именно к моменту, когда целое поколение, которое помнит эти песни, достигли определенного возраста, и не более, чтобы отрываться под них именно так, как они делают сейчас - это настоящая магия, и господин Кондратюк бессознательно своими действиями ее создатель. Как бы он этого ни хотел. Однако он хороший человек, потому что если бы был злым, то не отдал бы права на эти песни", - говорится в публикации.

Под этими словами Кондратюк подтвердил, что он таки действительно не любит правонарушителей и всегда требует соответствующего наказания. Кроме того, обвинил Козловского в "звездных болезнях".

Комментарии Игоря Кондратюка под заметкой Михаила Ясинского / © facebook.com/mikeyasinskiy

Напомним, недавно Виталий Козловский публично извинился перед Игорем Кондратюком и поставил точку в их конфликте.