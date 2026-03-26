Кондратюк жестко высказался о Марченко и раскрыл закулисье известного талант-шоу: "Это был маразм"

Игорь Кондратюк, Оксана Марченко

Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк, который недавно рассказал о сыне в ВСУ, поделился воспоминаниями о громком конфликте с телеведущей Оксаной Марченко, которая во время войны поддержала оккупантов.

По словам Кондратюка, причиной ссоры стала позиция Марченко после начала оккупации Крыма в 2014 году. Продюсер признался, что не воспринял ее попытки «учить», как правильно реагировать на ситуацию, и с тех пор их общение стало напряженным.

Более того, шоумен признается, что даже обращался к руководству канала с просьбой не ставить его в один кадр с коллегой. Впрочем, из-за контрактов и уже отснятых кастингов это было невозможно, поэтому им пришлось продолжить совместную работу еще на определенный период.

«Побил горшки с Оксаной Марченко именно из-за того, что она решила учить меня, как реагировать на оккупацию Крыма. Весной 2014 года. Общались сквозь зубы, потому что это был маразм. Помню я отдыхал с дочкой и писал Бородянскому (председателю правления СТБ — прим. ред.): почему молчит Оксана, я не хочу с ней идти в один кадр. А он мне сказал, как это возможно, потому что мы уже записали кастинги. И она как будто осталась еще на два сезона. У меня и у нее был контракт», — вспомнил Игорь в интервью Маричке Падалко.

Продюсер также отметил, что напряжение ощущалось не только между ними. В частности, подобные эмоции переживал и фронтмен группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк, который также в свое время участвовал в популярном талант-шоу в роли жюри.

«Когда мы были с Хлывнюком, то он тоже не хотел говорить с Оксаной. Ему даже в ухо говорили: Андрей, это твое внутреннее бурление, а у нас шоу, что-то говори. И он сквозь зубы говорил „хорошо, что-то прокомментирую“ и комментировал», — признался шоумен.

