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Конфуз Ефросининой и необычный подарок Мирошниченко: как прошел нацотбор на "Евровидение-2025"

Конфуз Ефросининой и необычный подарок Мирошниченко: как прошел нацотбор на "Евровидение-2025"

Как прошел финал нацотбора на "Евровидение-2025"

Уже известно имя представителя Украины на международном конкурсе.

Наконец-то отгремел Национальный отбор на "Евровидение-2025", где победу одержала группа Ziferblat.

В этом году участники выступали с разнообразными песнями, а интрига тянулась до последнего, так что определить имя победителя было довольно сложно. Конечно, не прошло и без конфузов, однако они никак не повлияли на сам конкурс. Также зрителей ждали приятные сюрпризы.

Группа Ziferblat / © instagram.com/ziferblat_band
Группа Ziferblat / Фото: instagram.com/ziferblat_band

Редакция сайта ТСН.ua предлагает более подробно ознакомиться, как прошел финал нацотбора на "Евровидение-2025".

Конкурс открывали песней Назария Яремчука – "Усміхнися мені". Трек исполняли артисты, которые в разные годы принимали участие в "Евровидении", а именно Джамала, MELOVIN, Екатерина Павленко, TVORCHI, Jerry Heil, alyona alyona, Руслана, Тимофей Музычук и Тина Кароль. Каждый из них спел свою определенную партию, где слышались нотки их конкурсных песен.

Далее вышли ведущие – Маша Ефросинина, Тимур Мирошниченко и Василий Байдак. Они объявили правила, имена участников и членов жюри, которыми были Джамала, Сергей Танчинец и Екатерина Павленко.

Василий Байдак, Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко / © instagram.com/timur.miroshnychenko
Василий Байдак, Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Первым среди финалистов выступил Влад Шериф с песней Wind of change. Он занял 10-е место. Судьи и зрители поставили ему всего по одному баллу. Следующей была Абие. Артистка представила трек "Дім", который принес ей пять баллов от зрителей и судей. Исполнительница заняла 9 место. На 8 позиции оказалась группа Future Culture. Коллектив завоевал семь баллов, исполнив в финале трек Waste My Time. Krylata выступала восьмой. Конкурсная песня принесла исполнительнице восемь баллов, и она оказалась на 7 месте. А вот на 6 строчке – "ДК Энергетик" с песней "Сіль". Коллектив завоевал от зрителей и судей тоже восемь баллов.

Победитель нацотбора на
Победитель нацотбора на "Евровидение-2025" группа Ziferblat

Пятерку лидеров открывает FIЇNKA с песней "Культура". У артистки 13 баллов. На четвертом месте оказался Khayat с песней Honor. Что интересно, жюри поставило певцу 10 баллов, а вот зрители всего 6. Тройку лидеров открывает Маша Кондратенко. Песня No Time to Cry принесла ей 16 баллов. Серебро завоевали Molodi. После My sea тоже принесла им 16 баллов. И победили на нацотборе участники группы Ziferblat с песней Bird of Pray. Зрители поставили им 10 баллов, а жюри – 9.

Конечно, кроме участников, своими выступлениями радовали и другие артисты. На сцене нацотбора спел представитель Украины на "Детском Евровидении-2024" Артем Котенко, вместе со Светланой Тарабаровой исполнивший трек "Дім". Юный певец настолько переполнился эмоциями, что не сдержал слез и заплакал.

Артем Котенко / ©
Артем Котенко

Расчувствовалось и жюри Екатерина Павленко. Правда, артистка не сдержала слез, когда свой номер демонстрировала группа Molodi.

Екатерина Павленко / ©
Екатерина Павленко

Также на сцене выступила победительница "Евровидения-2004" Руслана. Она исполнила новую песню "Закрутила". Особенно артистка удивляла своими зажигательными танцами.

Руслана / ©
Руслана

Далее продюсер нацотбора Тина Кароль исполнила микс хитов, а победительница "Евровидения-2016" подготовила специальный номер, что был посвящен 15-летию ее творческой деятельности.

Джамала / ©
Джамала

И изюминкой стала юмористическая группа Badstreet boys, в состав которой входят Владимир Дантес, Василий Байдак, Олег Свищ, Слава Кедр и Антон Тимошенко. Они исполнили трек Eurosong. Правда, без Дантеса. Как пошутили участники коллектива, это и к лучшему, ведь тогда представителями Украины на "Евровидении-2025" стали бы они.

Badstreet boys / ©
Badstreet boys

Кстати, группа поздравила Тимура Мирошниченко с особым праздником. Исполнилось ровно 20 лет, как он ведет песенный конкурс. Мирошниченко подарили тортик с логотипом "Евровидения" и дубленку.

Тимур Мирошниченко / © instagram.com/timur.miroshnychenko
Тимур Мирошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Не обошлось и без конфузов. Маша Ефросинина на мгновение растерялась. Ведущая разговаривала на сцене с Сергеем Притулой, который прибыл, чтобы призвать украинцев донатить на разминирование территорий, но вдруг возникла неудобная тишина. Ефросинина сразу начала листать сценарий. Однако Притула, который к началу полномасштабной войны тоже был ведущим, помог бывшей коллеге выйти из неудобной ситуации, рассказав о фаворитах.

Маша Ефросинина и Сергей Притула / © скриншот с видео
Маша Ефросинина и Сергей Притула / Фото: скриншот с видео

Также во время выступления KHAYAT произошел конфуз. Исполнителя подвела техника. Однако артист настолько быстро выкрутился из неудобной ситуации, что это заметила только Джамала.

KHAYAT на сцене нацотбора
KHAYAT на сцене нацотбора "Евровидение-2025"

Кроме того, в "Дії" в этом году тоже фиксировались перебои. Тем не менее это не помешало еврофанатам проголосовать за своего фаворита. На нацотборе победила группа Ziferblat. Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, что известно о коллективе.

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