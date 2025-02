Конфуз Ефросининой и необычный подарок Мирошниченко: как прошел нацотбор на "Евровидение-2025"

Наконец-то отгремел Национальный отбор на "Евровидение-2025", где победу одержала группа Ziferblat.

В этом году участники выступали с разнообразными песнями, а интрига тянулась до последнего, так что определить имя победителя было довольно сложно. Конечно, не прошло и без конфузов, однако они никак не повлияли на сам конкурс. Также зрителей ждали приятные сюрпризы.

Группа Ziferblat / Фото: instagram.com/ziferblat_band

Конкурс открывали песней Назария Яремчука – "Усміхнися мені". Трек исполняли артисты, которые в разные годы принимали участие в "Евровидении", а именно Джамала, MELOVIN, Екатерина Павленко, TVORCHI, Jerry Heil, alyona alyona, Руслана, Тимофей Музычук и Тина Кароль. Каждый из них спел свою определенную партию, где слышались нотки их конкурсных песен.

Далее вышли ведущие – Маша Ефросинина, Тимур Мирошниченко и Василий Байдак. Они объявили правила, имена участников и членов жюри, которыми были Джамала, Сергей Танчинец и Екатерина Павленко.

Василий Байдак, Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Первым среди финалистов выступил Влад Шериф с песней Wind of change. Он занял 10-е место. Судьи и зрители поставили ему всего по одному баллу. Следующей была Абие. Артистка представила трек "Дім", который принес ей пять баллов от зрителей и судей. Исполнительница заняла 9 место. На 8 позиции оказалась группа Future Culture. Коллектив завоевал семь баллов, исполнив в финале трек Waste My Time. Krylata выступала восьмой. Конкурсная песня принесла исполнительнице восемь баллов, и она оказалась на 7 месте. А вот на 6 строчке – "ДК Энергетик" с песней "Сіль". Коллектив завоевал от зрителей и судей тоже восемь баллов.

Победитель нацотбора на "Евровидение-2025" группа Ziferblat

Пятерку лидеров открывает FIЇNKA с песней "Культура". У артистки 13 баллов. На четвертом месте оказался Khayat с песней Honor. Что интересно, жюри поставило певцу 10 баллов, а вот зрители всего 6. Тройку лидеров открывает Маша Кондратенко. Песня No Time to Cry принесла ей 16 баллов. Серебро завоевали Molodi. После My sea тоже принесла им 16 баллов. И победили на нацотборе участники группы Ziferblat с песней Bird of Pray. Зрители поставили им 10 баллов, а жюри – 9.

Конечно, кроме участников, своими выступлениями радовали и другие артисты. На сцене нацотбора спел представитель Украины на "Детском Евровидении-2024" Артем Котенко, вместе со Светланой Тарабаровой исполнивший трек "Дім". Юный певец настолько переполнился эмоциями, что не сдержал слез и заплакал.

Артем Котенко

Расчувствовалось и жюри Екатерина Павленко. Правда, артистка не сдержала слез, когда свой номер демонстрировала группа Molodi.

Екатерина Павленко

Также на сцене выступила победительница "Евровидения-2004" Руслана. Она исполнила новую песню "Закрутила". Особенно артистка удивляла своими зажигательными танцами.

Руслана

Далее продюсер нацотбора Тина Кароль исполнила микс хитов, а победительница "Евровидения-2016" подготовила специальный номер, что был посвящен 15-летию ее творческой деятельности.

Джамала

И изюминкой стала юмористическая группа Badstreet boys, в состав которой входят Владимир Дантес, Василий Байдак, Олег Свищ, Слава Кедр и Антон Тимошенко. Они исполнили трек Eurosong. Правда, без Дантеса. Как пошутили участники коллектива, это и к лучшему, ведь тогда представителями Украины на "Евровидении-2025" стали бы они.

Badstreet boys

Кстати, группа поздравила Тимура Мирошниченко с особым праздником. Исполнилось ровно 20 лет, как он ведет песенный конкурс. Мирошниченко подарили тортик с логотипом "Евровидения" и дубленку.

Тимур Мирошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Не обошлось и без конфузов. Маша Ефросинина на мгновение растерялась. Ведущая разговаривала на сцене с Сергеем Притулой, который прибыл, чтобы призвать украинцев донатить на разминирование территорий, но вдруг возникла неудобная тишина. Ефросинина сразу начала листать сценарий. Однако Притула, который к началу полномасштабной войны тоже был ведущим, помог бывшей коллеге выйти из неудобной ситуации, рассказав о фаворитах.

Маша Ефросинина и Сергей Притула / Фото: скриншот с видео

Также во время выступления KHAYAT произошел конфуз. Исполнителя подвела техника. Однако артист настолько быстро выкрутился из неудобной ситуации, что это заметила только Джамала.

KHAYAT на сцене нацотбора "Евровидение-2025"

Кроме того, в "Дії" в этом году тоже фиксировались перебои. Тем не менее это не помешало еврофанатам проголосовать за своего фаворита. На нацотборе победила группа Ziferblat. Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, что известно о коллективе.

