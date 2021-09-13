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Конор МакГрегор набросился на бойфренда Меган Фокс на красной дорожке MTV VMA

Конор МакГрегор набросился на бойфренда Меган Фокс на красной дорожке MTV VMA

Меган Фокс и Machine Gun Kelly на MTV Video Music Awards / Associated Press

Бойцу не понравился внешний вид Machine Gun Kelly.

В Нью-Йорке прошлой ночью состоялось вручение премии MTV Video Music Awards (MTV VMA).

Перед самым мероприятием, традиционно, звезды и гости позировали на красной дорожке. Однако не обошлось без инцидентов. Так, когда к папарацци вышли актриса Меган Фокс и ее бойфренд, рэпер Machine Gun Kelly, на них набросился ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly на MTV Video Music Awards / © Associated Press
Меган Фокс и Machine Gun Kelly на MTV Video Music Awards / Associated Press

Он пытался прорваться к ним через охрану, а когда этого сделать не удалось, вылил на рэп-исполнителя стакан с водой. Такое агрессивное поведение по отношению к избраннику Меган, Макгрегор объяснил тем, что ему не понравился внешний вид артиста.

"Со мной ничего не случилось. Я дерусь только с настоящими бойцами. С теми, кто может драться. Я определенно не дерусь с этими мелкими белыми ванильными рэпперами. Я даже не знаю этого парня. Я ничего о нем не знаю, кроме того, что он с Меган Фокс", — прокомментировал Макгрегор инцидент.

Напомним, что Меган Фокс и Machine Gun Kelly в мае вместе посетили Billboard Music Awards 2021. Парочка эпатировала внешним видом и откровенным поведением.

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