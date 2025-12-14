Конор Макгрегор женился на возлюбленной после 17 лет отношений и рождения четырех детей

Конор Макгрегор с женой / © Associated Press

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор женился на своей возлюбленной Ди Девлин после 17 лет отношений и рождения четырех детей.

Пара вместе с 2008 года. Хотя у них и рождались дети, однако связывать себя узами брака влюбленные не торопились. И вот 12 декабря это наконец произошло. Макгрегор и Девлин сыграли тайную свадьбу в Ватикане. Они мечтали обменяться брачными обетами в Сикстинской капелле, но это запрещено. Поэтому, церемония прошла в одной из старейших церквей Ватикана Санто-Стефано-дельи-Абиссини.

Церемония была тайной, на празднике присутствовало только ближайшее окружение парочки. Свадьба Макгрегора и Девлин тщательно скрывалась, однако папарацци издания The Sun удалось сделать фото, как боец в черном смокинге и его невеста в изысканном белом платье ехали по улицам Рима в Rolls-Royce после церемонии.

Отметим, Конор Макгрегор и Ди Девлин познакомились в далеком 2008 году в ночном клубе в Дублине. Тогда мужчина только начинал свою карьеру, а женщина работала официанткой и у нее были модельные амбиции. Наконец, жизнь пары объединилась.

Макгрегор и Девлин уже 17 лет находятся в отношениях, из которых пять - в статусе помолвленных. Вместе они воспитывают четверых детей - 8-летнего Конора Джека, 6-летнюю Кройю, 4-летнего Риана и 2-летнего Мака.

