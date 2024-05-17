Константин Грубич честно ответил, готов ли мобилизоваться и почему сейчас его не берут в армию

Ведущий "1+1 Украина" Константин Грубич высказался, готов ли с оружием в руках становиться в защиту Украины.

Как признается телезвезда в интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці", он уже давно проходил медкомиссию еще до полномасштабного вторжения. По результатам его было признано частично непригодным для службы. Тем более, Константин признался, что после трагической гибели дочери в ДТП, смерть теперь не так пугает его.

"В 2021 году я прошел медкомиссию, потому что я преподаю и так требовалось. Я признан частично небоеспособным из-за того, что у меня витилиго есть, проблемы с кожей. Наверное, придется снова идти. Если надо, я морально готов. Но будет ли с меня там толк? После гибели Оли (дочери – прим. ред.) мне не такая страшная смерть. А вот другой вопрос – как мои близкие? Если бы был выбор, что я пойду, а молодые останутся дома, то это был бы мой выбор", - признался шоумен.

Константин Грубич с семьей

Также звездный отец признался, что с женой Светланой они очень беспокоятся за своего 27-летнего сына Ярослава. Впрочем, несмотря ни на что, решать судьбу сына незаконными методами семья не собирается.

"Очень волнуюсь. Не знаю, как его оберегать. Возможно, я плохой отец… Потому что все пути к его обереганию подвергаются тому, с чем мы официально боремся. Это что, я должен давать какую-то взятку? Это его решение. Он не совсем маленький ребенок, чтобы я за него решал. Он мне этого не позволит. Но боюсь ли я? Боюсь больше всего в своей жизни", - добавил Грубич.

Напомним, недавно Константин Грубич откровенно поделился, чем закончилось расследование смерти его дочери Оли и нашелся ли убийца.

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