Константин Грубич довел до слез щемящем видео, как пес прощается с погибшим на войне хозяином

Грустная собака сидела у могилы защитника.
Ведущий "Сніданку з 1+1" Константин Грубич довел Сеть до слез щемящим видео.
В своем фотоблоге знаменитость опубликовал ролик, который поразил его в самое сердце. На видео пес прощается со своим хозяином, который героически погиб, когда защищал страну от российского оккупационного войска. Четвероногий с грустным видом сидел у могилы защитника.
"Как меня задело это видео. Пес на могиле своего хозяина, который погиб за Украину. Нет прощения россиянам", — написал в фотоблоге Грубич.
В комментариях подписчики ведущего не сдержали своих эмоций. Они отметили, что после просмотра щемящего видео на глазах наворачиваются слезы.
- Так досадно и больно…
- Ох, как больно и ужасно грустно…
- Плачу…
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