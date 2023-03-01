Константин Грубич довел до слез щемящем видео, как пес прощается с погибшим на войне хозяином

Ведущий "Сніданку з 1+1" Константин Грубич довел Сеть до слез щемящим видео.

В своем фотоблоге знаменитость опубликовал ролик, который поразил его в самое сердце. На видео пес прощается со своим хозяином, который героически погиб, когда защищал страну от российского оккупационного войска. Четвероногий с грустным видом сидел у могилы защитника.

"Как меня задело это видео. Пес на могиле своего хозяина, который погиб за Украину. Нет прощения россиянам", — написал в фотоблоге Грубич.

В комментариях подписчики ведущего не сдержали своих эмоций. Они отметили, что после просмотра щемящего видео на глазах наворачиваются слезы.

Так досадно и больно…

Ох, как больно и ужасно грустно…

Плачу…

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