Константин Грубич на архивном фото показал покойную дочь, которая погибла в 17 лет

Константин Грубич / © instagram.com/kostya_hrubych

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Украинский телеведущий и журналист Константин Грубич показал архивное фото покойной дочери, которая погибла в жутком ДТП в 17 лет.

12 июля была годовщина гибели Ольги. В своем Instagram Константин Грубич опубликовал пост, в котором почтил память покойной дочери. Журналист показал архивное фото Ольги, сделанное в 2011 году во время его командировки. Дочь тогда отправилась вместе с ведущим. Журналист очень благодарен, что ему удалось тогда провести эти несколько дней с дочерью, ведь больше такой возможности не было.

«12 июля 2014-го (а потом каждый год дата 12.07) — самый скорбный день в календаре нашей семьи. Именно тогда, в шесть утра, позвонили из реанимации и сказали слова, после которых жизнь уже никогда не стала такой, как была: нашей Оли больше нет. Я не знаю, как каждый год находить новые слова, чтобы описать свою любовь. Ее невозможно разложить на предложения, на атомы, на молекулы. Она просто есть», — говорит ведущий.

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Погибшая дочь Константина Грубича / © instagram.com/kostya_hrubych

Константин Грубич признался, что время не лечит, а печаль и боль от потери никуда не исчезают. Ведущий подчеркнул, что важно беречь друг друга, ценить каждые слова, объятия и мгновения и ничего не откладывать на потом, поскольку не знаешь, что может быть дальше.

«Говорят, время лечит. Нет. Грусть не проходит. Просто война, работа, ежедневные заботы немного отодвигают его. Но иногда достаточно одного воспоминания — и боль накрывает снова. Думаю, это чувство пустоты знакомо всем родителям, потерявшим своих детей. К сожалению, сегодня таких семей в Украине все больше. Поэтому берегите друг друга. Не откладывайте объятия, добрые слова, совместные поездки и простые мгновения. Когда-то именно они становятся самым дорогим кладом», — написал ведущий.

Напомним, дочь Константина Грубича умерла 12 июля 2014 года в реанимации, куда попала после ДТП. Девушку на пешеходном переходе сбило авто, когда она возвращалась домой. Водитель скрылся с места ДТП и не понес наказание.

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